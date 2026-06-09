Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Smrt mobilům! V Afghánistánu vyhlásili nový zákaz, tálibánci nasadili kladiva

Autor:
  16:14
Tak už došlo i na zákaz chytrých telefonů. Řeč není o školním vyučování v Česku, ale o Afghánistánu. Nově mají členové tamního islamistického hnutí Tálibán a vládní zaměstnanci zakázáno jakkoliv používat smartphony. Pokud nařízení poruší, hrozí jim řízení před vojenským soudem. Na sítích se také šíří video, na němž tálibánec kladivem ničí vlastní telefon. Zatímco jej u toho – zřejmě mobilem – natáčí kolega.

O nařízení informuje portál Afghanistan International na základě dokumentů, ke kterým se mu podařilo dostat. Podle něj vůdce Tálibánu Hibatulláh Achundzáda vydal nový ústní zákaz. Ten pod pohrůžkou vojenského soudu bere chytré telefony všem členům islamistického hnutí a vládním zaměstnancům.

Talibán zakázal používání chytrých mobilních telefonů
Na íránsko-afghánské hranici vlaje bílá vlajka hnutí Tálibán a černá vlajka odkazující na smrt nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího. (1. března 2026)
Pákistánské vzdušné údery na Tálibán (březen 2026)
Ozbrojenci hnutí Tálibán střeží afghánsko-pákistánskou hranici. (15. října 2025)
37 fotografií

Plné znění zákazu rozeslali po celé zemi a vojenské soudy mají zajistit, že se bude skutečně vymáhat. Vznikl také seznam lidí, kterých se týká, a to včetně jména, pozice, místa zařazení, mobilní sítě a telefonního čísla.

Oddělení pro islámské vzdělávání v rámci ministerstva školství také před pár dny studentům nařídilo, aby si nenosili chytré telefony do škol ani náboženských seminářů.

Dětské sňatky jsou v Afghánistánu stále na denním pořádku, dokládá nový zákoník

Tálibán přitom používání chytrých telefonů začal omezovat už v minulosti, kdy v souladu s islámem zakázal zobrazování živých bytostí. Loni pak vůdce Achundzáda tálibánce nabádal, aby svůj čas strávený na mobilu snížili. A ministr vyššího školství také smartphony před časem označil za „jednoho ze tří hlavních nepřátel muslimů“.

Loni na podzim také oznámil, že během pracovní doby jsou mobily na univerzitách zakázané. Jediný, kdo si tam chytrý telefon může vůbec přinést, je ředitel školy. Vzhledem k tomu, že ženy už v dnešním Afghánistánu téměř nemohou pracovat, vycházet samy na ulici až na prvních pár let ani studovat, zákaz se v praxi týká hlavně mužů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Za střelbu na zákazníka hrozí taxikáři až desetileté vězení

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Policisté vyšetřují nedělní střelbu v Poleradech u Prahy jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až deset let vězení, informovala v tiskové zprávě...

9. června 2026  16:15

Smrt mobilům! V Afghánistánu vyhlásili nový zákaz, tálibánci nasadili kladiva

Talibán zakázal používání chytrých mobilních telefonů

Tak už došlo i na zákaz chytrých telefonů. Řeč není o školním vyučování v Česku, ale o Afghánistánu. Nově mají členové tamního islamistického hnutí Tálibán a vládní zaměstnanci zakázáno jakkoliv...

9. června 2026  16:14

Od sběratele vylákal deset milionů na nákup veteránů z Británie, soudí muže

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od...

Před olomouckým krajským soudem stanul v úterý pětačtyřicetiletý Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele veteránů z Přerova deset milionů korun na nákup dvou legendárních britských...

9. června 2026  16:13

Agenti StB se schovávali v křoví, popsal svědek v kauze šikanovaného chartisty

Dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák stanul před soudem. (9....

U plzeňského okresního soudu pokračovalo hlavní líčení s bývalým příslušníkem StB Václavem Česákem. V roce 1983 podle obžaloby inicioval založení svazku na pracovníka plzeňské tiskárny, který tehdy...

9. června 2026  16:10

Řeší se zmírnění zákona o střetu zájmů u členů vlády. Navrhují ho Vondráček či Turek

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek při příchodu...

Zákaz poskytování zakázek, dotací a pobídek společnostem členů vlády možná čeká zmírnění. Firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva,...

9. června 2026  16:07

Neprovokuj, neřvi na mě. Bezdomovec nadával strážníkům, zmlknul až v poutech

Oznámení o bezdomovci, který v Polské ulici zakládá černou skládku, vyjela...

„Muž je agresivní, sprostý a dělá z místa skládku.“ Tak znělo oznámení, které 3. června obdržela městská policie. A oznamovateli musela dát po příjezdu do Polské ulice na Praze 2 za pravdu. Muž...

9. června 2026  16:01

RECENZE: Dialogy karmelitek jsou spíš hodina dějepisu než velké divadlo

Scéna z opery Francise Poulenka Dialogy karmelitek v pražské Státní opeře

Skutečný příběh jeptišek, popravených za francouzské revoluce, je námětem opery Francise Poulenka Dialogy karmelitek. Poprvé ve své historii ji nyní uvedlo Národní divadlo. Ve Státní opeře se hraje...

9. června 2026

Byl na mě vytvářen nátlak, řekl Scheinherr k Dozimetru. Zmínil i tajnou nahrávku

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypovídá kandidát na primátora...

V úterý u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr byl předvolán jako svědek kandidát na primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Ten byl v inkriminované době údajné korupce při zadávání veřejných...

9. června 2026,  aktualizováno  15:51

Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře si převzala liberecká zoo

Zápasník Karlos Vémola s lvicí Elsou (19. září 2020)

Česká inspekce životního prostředí rozhodla o zabavení lvice Elsy, kterou nelegálně choval zápasník Karlos Vémola. Ten podle inspekce nebyl schopný doložit zákonný původ chráněného zvířete. Ze...

9. června 2026  13:08,  aktualizováno  15:49

Pár svými hrátkami v autě vzbudil pozornost sousedů, problém ale strážníci vidí jinde

ilustrační snímek

Kuriózní oznámení řešili o víkendu pardubičtí strážníci. Obyvatele bytového domu na sídlišti Dukla v Pardubicích rozčílilo dlouho nastartované auto stojící pod okny, které rušilo noční klid. Když...

9. června 2026  15:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policistka nevěřila dívce, že ji znásilnili. Zaplatí pokutu 40 tisíc

Policejní auto.

Soud v úterý nepravomocně uložil pražské vyšetřovatelce Janě Michálkové peněžitý trest 40 tisíc korun za to, že neumožnila oběti znásilnění nahlásit tuto závažnou trestnou činnost. Stíhání...

9. června 2026  15:34

Izraelské stíhačky zůstaly na ranveji. Írán diktuje pravidla a vodí si Trumpa

Premium
Stíhačka F-16 izraelské armády na archivním snímku

Donald Trump se kasal, že íránská vojenská síla je po úspěšných útocích v troskách. Teherán se ale oklepal a pokouší se diktovat pravidla v regionu. Mistrně využívá neshod ve vysněných výsledcích...

9. června 2026  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.