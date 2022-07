NÁŠ AFGHÁNISTÁN: Myslel jsem na to, aby aspoň našli moje tělo

Pro nás tenkrát bylo hrozně obtížné vyrovnat se se smrtí vojáka na misi. Ale v tu chvíli bylo cítit, že máme podporu veřejnosti. Nám stačí jedno blbý slovo, stačí děkuji... Pro vojáka je to hrozně moc.

V Badachšánu byli Němci, Dánové a menší skupinka Chorvatů. Byl to provinční rekonstrukční tým, stavěla se infrastruktura. Hlavně mosty, aby místní měli po čem jezdit. To není Kábul, Kandahár, Kundúz, to je skutečně úplně odlehlá část, kde bojujete s přírodou o přežití. To jsem si vyzkoušel na vlastní kůži.