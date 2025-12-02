Afghánec obviněný z vraždy po střelbě na gardisty u Bílého domu odmítl vinu

Střelným zraněním po jeho útoku z konce listopadu podlehla 20letá gardistka Sarah Beckstromová, zatímco její 24letý kolega Andrew Wolfe zůstává v nemocnici, píše agentura AP.
Podezřelý Rahmánulláh Lakanvál, který při útoku utrpěl zranění a je hospitalizován, se před soudem objevil prostřednictvím videospojení. Čelí rovněž obvinění z držení střelné zbraně při násilném zločinu.
|
Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA
Prokurátorka Jeanine Pirroová podle deníku The Washington Post uvedla, že proti muži budou vznesena další obvinění v průběhu řízení.
Beckstromová a Wolfe, příslušníci Národní gardy ze Západní Virginie, v době útoku hlídkovali v ulicích Washingtonu. Spolu s dalšími stovkami gardistů je do hlavního města povolal prezident Donald Trump s argumentem, že v hlavním městě bují kriminalita, což místní úřady vedené demokraty popřely.
|
Zemřela gardistka postřelená u Bílého domu. Trump zastaví přijímání migrantů
Guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey podle stanice NBC News v pondělí uvedl, že stav Wolfea, který byl od útoku podle lékařů v kritickém stavu, se zlepšuje. Na výzvu zdravotní sestry zvedl palec a rovněž hýbal prsty u nohou, uvedl guvernér.
Útok na gardisty se stal 26. listopadu odpoledne u náměstí Farragut Square nedaleko Bílého domu. Střelec vyšel zpoza rohu a podle úřadů oba gardisty přepadl ze zálohy. Po přestřelce, při kterém podezřelý utrpěl zranění, se ho dalším jednotkám gardy podařilo zneškodnit.
Po americkém odchodu z Afghánistánu v roce 2021 byl Lakanvál mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpova předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA.
|
USA zavírají dveře cizincům. Po střelbě u Bílého domu Trump pozastavil azyl i víza
Trumpova administrativa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí občanů Afghánistánu o imigraci.
Trump následně prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států. V pátek nakonec USA zastavily udělování azylu všem cizincům.