Afghánec znásilnil v mnichovském metru Poláka. Jde na čtyři roky do vězení

Do penze v 67 letech. Sto tisíc lidí přijde o nárok na předčasnou nekrácenou

Zásadní změny do vlastního návrhu důchodové reformy dělá na poslední chvíli a prakticky za pochodu vládní koalice. Chce do ní nově přidat hranici věku odchodu do důchodu 67 let a sto tisíc lidí může...