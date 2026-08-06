Afghánce, který najel v Mnichově do lidí a zabil dvě ženy, odsoudili na doživotí

Afghánec najel loni 13. února autem do lidí, kteří se účastnili protestu odborového svazu Verdi. Zranil více než čtyřicet z nich. Sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly.
Soud muže ve čtvrtek shledal vinným ze dvou vražd a 23 pokusů o ni. Řada zraněných nadále trpí psychickými a fyzickými následky.
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Do Německa muž přišel v roce 2016, azyl v zemi ale nezískal. Podle obžaloby byl jeho motiv nábožensko-politický a roli hrála také osobní frustrace. Vyšetřovatelé ale nenašli důkazy, že by byl členem některé z teroristických organizací, například Islámského státu (IS).
Podle soudce Afghánec svým činem reagoval na situaci v muslimských zemích, včetně Afghánistánu či Pásma Gazy, a chtěl zabít náhodné lidi. „Obžalovaný tím chtěl provést bohulibý čin a dokázat Alláhovi, sobě samému a své rodině, že je dobrým muslimem,“ dodal soudce.
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Útok se odehrál den před začátkem Mnichovské bezpečnostní konference, kvůli které v bavorské metropoli panovala přísná bezpečnostní opatření, a také deset dní před předčasnými volbami do Spolkového sněmu. Hlavním tématem kampaně přitom už v tu dobu byla migrace a bezpečnost, a to kvůli několika předcházejícím útokům spáchaným migranty.
V prosinci 2024 najel saúdskoarabský lékař do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku, zabil šest lidí a stovky dalších zranil. Soud mu na konci letošního června uložil rovněž doživotní trest vězení.
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V lednu 2025 zabil v Aschaffenburgu dvouletého chlapce a 41letého muže neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu. Jeho soud loni v říjnu poslal na neurčito na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. Po mnichovském útoku a těsně před volebním dnem zaútočil syrský uprchlík na turistu u památníku holokaustu v Berlíně a způsobil mu vážná zranění. Tohoto 19letého útočníka poslal soud letos v březnu do vězení na 13 let.