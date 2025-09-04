V neděli 14. září se v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko uskuteční komunální volby. Voliči budou vybírat své zástupce do městských, obecních a krajských zastupitelstev. Průzkumy veřejného mínění očekávají, že AfD ve volbách posílí.
Především někdejší bašta sociální demokracie - průmyslové Porúří - by se mohlo přiklonit k AfD. Německá civilní tajná služba v květnu označila stranu za prokazatelně pravicově extremistickou.
V posledních dnech se v německých médiích objevila informace, že před volbami zemřeli čtyři kandidáti AfD. Později web Politico informoval, že ví o dalších dvou úmrtích. V tomto případě se jednalo o náhradníky - jeden z nich spáchal sebevraždu, druhý podlehl dlouhodobé nemoci.
Někteří politici AfD ale následně na sociálních sítích začali šířit konspirační teorie, že jsou úmrtí podezřelá a že je „statisticky téměř nemožné“, aby se jich před volbami událo tolik. Jeden z těchto příspěvků sdílela i spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová.
Úřady v Severním Porýní-Vestfálsku ale odmítají, že by šlo o něco mimořádného. Zemská volební komise dnes uvedla, že ví o 16 úmrtích kandidátů před volbami z tisíců. Mluvčí úřadu zdůraznil s ohledem na spekulace ze strany AfD, že se nejedná o nijak výrazně vysoké číslo a že úmrtí kandidátů před volbami jsou běžná.
Nejvíce úmrtí - sedm - podle něj skutečně připadá na AfD, další zesnulí kandidáti se chtěli v komunálních volbách ucházet o mandát za sociální demokracii (SPD), svobodné demokraty (FDP) či zelené. Celkem se bude v komunálních volbách rozdělovat přes 20 tisíc mandátů.
Podle německých médií by mohl vyšší počet úmrtí u AfD souviset i se skladbou její členské základny, která je v průměru starší než u jiných stran. Například i ve Spolkovém sněmu má AfD po únorových předčasných volbách poslanecký klub v průměru nejstarší - 50,7 roku.
Zdrženlivěji než někteří jeho straničtí kolegové se dnes ke kauze vyjádřil předseda zemské organizace AfD Martin Vincentz. „Podle prvních informací, které máme k dispozici, nejsou indicie, které by napovídaly, že úmrtí byla nepřirozená,“ řekl. „Když si ale tolik lidí v současnosti dokáže představit možnost, že se jednalo o politické vraždy, je to přímý důsledek bezohledného boje, kterému je AfD řadu let vystavena,“ dodal.
Strana AfD slavila v poslední době řadu úspěchů. Před rokem zvítězila v zemských volbách v Durynsku a těsně na druhém místě skončila v Sasku a Braniborsku. V únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů, skončila na druhém místě a posléze se stala nejsilnější opoziční stranou.
Dnes zveřejněný průzkum pro volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, které se uskuteční přesně za rok, straně připisuje 39 procent hlasů.