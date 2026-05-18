Za AfD by nyní výrazně zaostala konzervativní unie CDU/CSU kancléře Friedricha Merze, která by dostala 22 procent. Druhý člen současné vládní koalice, sociální demokracie (SPD), by získal 12 procent hlasů. SPD by tak nyní skončila až čtvrtá za Zelenými se 14 procenty.
Do Spolkového sněmu by se podle sondáže dostala už jen postkomunistická strana Levice se ziskem deseti procent hlasů. Merzova vláda by podle průzkumu teď neměla ve sněmu většinu.
Další průzkumy z posledních týdnů naměřily AfD mezi 25 a 28 procenty, u většiny z nich už je nejsilnější stranou v Německu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Vyhrála tehdy CDU/CSU s 28,5 procenta.
AfD posílila také v březnových zemských volbách v západoněmeckých spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc. V obou získala kolem 20 procent hlasů. V září by ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko mohla dostat podle průzkumů 35 až 41 procent hlasů.
Loni v květnu celoněmecká tajná služba BfV označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Za prokazatelně pravicově extremistickou stranu ji ve svých zemích označují rozvědky v Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku a Dolním Sasku. V poslední jmenované zemi se strana rovněž obrátila na soud.
8. květen jako „den zničení“?
Ochota německých voličů dát svůj hlas AfD podle odborníka na extremismus Botsche v poslední době výrazně roste, ačkoli se strana čím dál více radikalizuje. „Stigma spojené s volbou AfD výrazně ustoupilo,“ řekl. Příznivce podle něj AfD získala především kvůli přísné migrační politice.
„Strana se dál posouvá k pravému okraji, radikalizuje se a přijímá stále více elementů neonacismu,“ uvedl Botsch. „V současnosti už to dělá zcela otevřeně a neskrývaně,“ dodal.
Upozornil například na příspěvek poslance zemského sněmu v Braniborsku Dominika Kaufnera, který na instagramu 8. květen označil za „den zničení“. Evropské země si tento den připomínají jako den osvobození od nacismu.