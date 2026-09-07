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Sečteno. AfD získala v Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů, ukazují výsledky

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  3:03aktualizováno  3:16
Strana Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8 procenta hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD.

Propad preferencí o zhruba dvacet procentních bodů zaznamenala Křesťanskodemokratická unie (CDU), která je druhá s 17 procenty hlasů. CDU vedla dosavadní zemskou vládu. Kolem devíti procent mají pak sociální demokraté a Zelení, 8,5 procenta dostala strana Levice. BSW má 5,3 procenta hlasů, čímž jen těsně překonala pětiprocentní hranici nutnou pro zvolení do zemského parlamentu.

Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří ve štábu strany po zemských volbách v Sasku-Anhaltu v Magdeburku. (6. září 2026)
Volební lídr AfD Ulrich Siegmund se svou partnerkou ve volebním štábu strany. (6. září 2026)
AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44 procent v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na snímku je volební štáb strany. (6. září 2026)
Z volebních výsledků byli překvapení také němečtí Zelení, kteří podle exit pollů dostali v Sasku-Anhlatsku historický zisk devíti procent. (6. září 2026)
Ulrich Siegmund promlouvá ve volebním štábu se svou partnerkou po zveřejnění odhadů výsledků voleb v Sasku-Anhaltsku. (6. září 2026)
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Podle prognóz by AfD, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou, neměla mít sama v zemském parlamentu většinu. BSW ale již dříve oznámila, že by se mohla při klíčovém hlasování zdržet a umožnit tak vznik menšinové vlády AfD.

Volební účast dosáhla téměř 78 procent, což je o 17 procentních bodů více než v roce 2021.

Drtivé vítězství AfD. Prognózy jí v Sasku-Anhaltsku přisuzují 44 procent

Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho 1,7 milionu oprávněných voličů. Největšími městy jsou metropole Magdeburk s 240 tisíci obyvatel a Halle s 220 tisíci. V rámci Německa patří Sasko-Anhaltsko k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.

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