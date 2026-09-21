Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AfD vyhrála volby v Meklenbursku, CDU poprvé od roku 1949 mimo sněm

Autor:
  0:21aktualizováno  0:40

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD se ziskem 38,2 procenta před SPD (35,5 procenta), zatímco CDU kancléře Friedricha Merze poprvé od roku 1949 v zemských volbách nepřekonala pětiprocentní hranici a do sněmu ve Schwerinu se nedostala.

Kromě AfD a SPD vyšlou své zástupce do zemského sněmu už jen dvě strany: radikálně levicová strana Levice s 6,5 procenta hlasů a strana Zelených s 5,7 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí zůstala CDU se 4,9 procenta hlasů a také Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) se 4,8 procenta.

AfD bude nyní nejsilnější stranou už ve třetím zemském sněmu. Od roku 2024 má nejvíce mandátů v Durynsku, na počátku září vyhrála volby také v Sasku-Anhaltsku, kde získala 43,8 procenta hlasů. V Meklenbursku-Předním Pomořansku AfD svůj zisk oproti volbám před pěti lety více než zdvojnásobila. V roce 2021 získala 16,7 procenta, nyní 38,2 procenta hlasů.

Kandidát na premiéra za AfD Leif-Erik Holm se chce pokusit jako vítěz voleb o sestavení vlády. Žádná z dalších tří stran, které se do sněmu dostaly, ale s AfD nechce spolupracovat. Meklenbursko-Přední Pomořansko je spolu s Berlínem jedinou východoněmeckou spolkovou zemí, v níž zemská tajná služba místní organizaci AfD neoznačila za prokazatelně pravicově extremistickou. Vede ji jen jako podezřelou z krajně pravicových aktivit.

Premiérkou zůstane zřejmě sociální demokratka Schwesigová, která může sestavit vládu s Levicí a Zelenými. Společně budou mít 39 ze 71 křesel. AfD získala 32 křesel. "Většina se rozhodla pro demokratické strany. Proto jsem připravena pokračovat v započaté práci," uvedla už v neděli premiérka, která stojí v čele země od roku 2017.

Pro CDU je výsledek v Meklenbursku-Předním Pomořansku debaklem. Od založení spolkové republiky se nestalo, že by se v některých zemských volbách do sněmu nedostala. Nejhorší výsledek do neděle zaznamenala v roce 1951 v Brémách, kde dostala devět procent.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku, řídce osídlené spolkové zemi na severovýchodě Německa, žije zhruba 1,6 milionu obyvatel. Volit jich v neděli mohlo 1,3 milionu, poprvé mezi nimi byli také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Sociální demokracie tu je hlavní vládní silou od roku 1998. Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly jasné vítězství AfD. Sociální demokracie zemské premiérky Schwesigové ale v posledních týdnech před volbami mocně dotahovala. Na vítězství to ale nakonec nestačilo.

Jaromír Mrhal

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

AfD vyhrála volby v Meklenbursku, CDU poprvé od roku 1949 mimo sněm

Ilustrační snímek

Nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD se ziskem 38,2 procenta před SPD (35,5 procenta), zatímco CDU kancléře Friedricha Merze poprvé od roku 1949 v zemských volbách nepřekonala...

21. září 2026,  aktualizováno 

Dětí ubývá, školy se budou i zavírat. Ředitelé mateřinek se brání u Plagy

Premium
ilustrační snímek

Začíná velké slučování škol – ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá především na mateřské školy, ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do...

21. září 2026

Poklady z blešáků i půdy. Co všechno opatrují sběratelé hodinek

Stolní hodiny Longines doputovaly do Československa 3. listopadu 1946, ovšem...

Investice do hodinek si žádá čas i důkladné studium. Pomoci mohou nejen knížky, ale třeba i sběratelské účty na Instagramu. Odměnou za vynaloženou energii pak mohou být hodinky, v nichž se skrývá kus...

21. září 2026

Borneo v ohni, kouř dusí už miliony lidí. Masivní těžba odvodnila dříve vlhké pralesy

Premium
Toxický mix. Indonésanka projíždí hustým žlutým oparem v provincii Střední...

Od našeho spolupracovníka v Indonésii Indonésie opět hoří a smog dusí i mnohé sousední země. Epicentrum se nachází na Kalimantanu, indonéské části Bornea.

21. září 2026

Obměna větrníků začala i v Česku. Nové turbíny jsou vyšší, zato výkonnější

Premium
ilustrační snímek

Repowering, tedy výměna starých větrných turbín za modernější a výkonnější, je trendem evropské energetiky. Česko v tom zatím zaostává.

21. září 2026

AfD vyhrála další volby, tvrdí prognózy, v Berlíně slaví Levice. Merz: Katastrofa

Spolupředseda AfD Tino Chrupalla a volební lídr v Meklenbursku-Předním...

Zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle prognóz vyhrála Alternativa pro Německo (AfD), druhá je sociální demokracie (SPD). Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze se...

20. září 2026  18:06,  aktualizováno  23:13

V Rusku skončily volby do Dumy. Putinova strana má podle odhadů přes 50 procent

Členové volební komise sčítají hlasy ve volbách do ruské Státní dumy. (20. září...

V Rusku večer skončily první volby do dolní komory parlamentu, které se konaly od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že v hlasování opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující...

20. září 2026  20:15,  aktualizováno  23:10

Rusko může napadnout NATO v řádu měsíců, řekl šéf BIS Koudelka britskému listu

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července...

Ruský test soudržnosti NATO může přijít již brzy, varovali v rozhovorech s listem The Guardian představitelé evropských zpravodajských služeb včetně šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala...

20. září 2026  22:04,  aktualizováno  23:04

Překvapení roku. Šéf Škody skončí, půjde vládnout Volvu

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer na premiéře bateriového modelu...

Společnost Volvo Cars jmenovala Klause Zellmera na pozici generálního ředitele. Aktuální šéf Škody Auto se do roka stane prezidentem a generálním ředitelem švédské značky a nahradí tak Håkana...

20. září 2026,  aktualizováno  22:35

AfD ohrožuje pověst Německa, varuje zástupce osvětimského výboru

Plakát proti AfD v Berlíně (7. září 2026)

Volební úspěchy Alternativy pro Německo (AfD) ohrožují pověst země ve světě, varoval viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner. Reagoval tak na nedělní vítězství AfD ve...

20. září 2026  22:23

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ficova slova o NATO jsou závažná, řekl Pavel. Rád by bojoval, reaguje premiér

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Prezident Petr Pavel považuje za závažné vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica, že nechce, aby se Slovensko kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy zapojilo do vojenského konfliktu. Článek 5...

20. září 2026  16:33,  aktualizováno  20:43

AI boom zvyšuje poptávku po „věčných chemikáliích“, varují aktivisté

ilustrační snímek

Rozmach umělé inteligence zvyšuje poptávku po PFAS, takzvaných věčných chemikáliích, které se používají mimo jiné při výrobě čipů i v některých systémech chlazení datacenter. Aktivisté varují, že...

20. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet