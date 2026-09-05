Němci si vychutnávají poklidné prosluněné odpoledne na labském nábřeží, když nebe nad Magdeburkem prořízne zvuk leteckých motorů. Starý dvoumotorák jim zakrouží nad hlavami, s dlouhou vlající stuhou, která vybízí k volbě euroskeptické a protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), favorita nedělního hlasování.
Němci budou volit nový parlament dvoumilionového Saska-Anhaltska a AfD v něm může získat i historickou většinu pro zformování vlády. Hlas jí chtějí dát podle průzkumů více než dva z pěti voličů.
„AfD do jisté míry stojí před branami moci,“ shrnul to německý politolog Albrecht von Lucke.
Pro některé lidi asi není těžké si ho oblíbit, v debatách je uvolněný, snaží se mluvit konstruktivně, neútočí.