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Osobnost lídra i východní křivda pomáhají AfD k moci, líčí analytik z univerzity v Halle

Jiří Sládek
  13:00

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Strana AfD boduje s kandidátem, který nabízí pozitivní vizi, to je u ní novinka, říká v rozhovoru pro MF DNES k nastávajícím volbám v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko Jan Niklas Reiche. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Od našeho zpravodaje v Německu - Strana AfD boduje s kandidátem, který nabízí pozitivní vizi, to je u ní novinka, říká v rozhovoru pro iDNES Premium k nastávajícím volbám v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko výzkumník Jan Niklas Reiche, který se zabývá současnou německou politikou na Univerzitě Martina Luthera ve východoněmeckém Halle.

Kde se bere současná vysoká podpora strany AfD? Jaké jsou za tím sociální či ekonomické důvody?
Sešla se řada faktorů: především je Sasko-Anhaltsko převážně venkovskou spolkovou zemí – a venkovské oblasti jsou obecně považovány za bašty pravicově populistických stran, jako je AfD. Dalším rozhodujícím faktorem je současná hospodářská krize v této zemi. Klíčový význam pro hospodářskou prosperitu země má chemický průmysl, který se však potýká s vážnými problémy, zejména kvůli vysokým cenám energií. AfD této nejistoty využívá a nabízí zdánlivě jednoduchá politická řešení: návrat k fosilním palivům a levným energiím prostřednictvím zrušení sankcí vůči Rusku. Tento přístup nachází odezvu u značné části voličů a vysvětluje, proč se AfD – vedle stále významného tématu migrační politiky – tak silně zaměřuje na hospodářské otázky.

Dopady případné vlády vedené AfD v Sasku-Anhaltsku, která by byla první krajně pravicovou vládou v Německu od druhé světové války, by měly zásadní vliv na politické klima.

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