Kde se bere současná vysoká podpora strany AfD? Jaké jsou za tím sociální či ekonomické důvody?
Sešla se řada faktorů: především je Sasko-Anhaltsko převážně venkovskou spolkovou zemí – a venkovské oblasti jsou obecně považovány za bašty pravicově populistických stran, jako je AfD. Dalším rozhodujícím faktorem je současná hospodářská krize v této zemi. Klíčový význam pro hospodářskou prosperitu země má chemický průmysl, který se však potýká s vážnými problémy, zejména kvůli vysokým cenám energií. AfD této nejistoty využívá a nabízí zdánlivě jednoduchá politická řešení: návrat k fosilním palivům a levným energiím prostřednictvím zrušení sankcí vůči Rusku. Tento přístup nachází odezvu u značné části voličů a vysvětluje, proč se AfD – vedle stále významného tématu migrační politiky – tak silně zaměřuje na hospodářské otázky.
Dopady případné vlády vedené AfD v Sasku-Anhaltsku, která by byla první krajně pravicovou vládou v Německu od druhé světové války, by měly zásadní vliv na politické klima.