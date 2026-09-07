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Německo se změnilo. Jsme šokovaní, přiznal Merz po úspěchu AfD ve volbách

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  18:19
Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo, nelze pokračovat jako dřív. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz, který je zároveň předsedou Křesťanskodemokratické unie (CDU). Zemské volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála s 43,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba od roku 2023 považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.

Merz světu vzkázal, že Německo si je nadále vědomé své zvláštní zodpovědnosti vycházející z dějin a své politické zřízení a zakotvení v Evropě zachová. Strana CDU skončila druhá se 17,2 procenta hlasů.

Německý kancléř Friedrich Merz vystupuje na tiskové konferenci v Berlíně. (3. července 2026)
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová a volební lídr strany v Sasku-Anahltsku Ulrich Siegmund (18. července 2026)
AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44 procent v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na snímku je volební štáb strany. (6. září 2026)
Německý kancléř Friedrich Merz (8. července 2026)
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„Jsme všichni hluboce šokovaní,“ řekl Merz po zasedání předsednictva CDU. Na tiskové konferenci vystoupil společně se sasko-anhaltským premiérem z CDU Svenem Schulzem.

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Kancléř připustil, že si nedělal iluze o výsledku voleb, „tohle jsme ale nečekali“. Podle Merze to byla nejhorší porážka CDU za poslední desítky let. Ve volbách v Sasku-Anhaltsku před pěti lety CDU zvítězila s 37,1 procenta hlasů. „Vzdát se ale pro mě není na stole,“ dodal.

Nedělní volby podle Merze změnily nejen Sasko-Anhaltsko, ale i celé Německo. „Nemůžeme proto přejít k dennímu pořádku,“ dodal. Němce kancléř ujistil, že státní instituce jsou „obranyschopné a stabilní“, partnery v Evropě a ve světě, že Německo zachová své „politické zřízení a pevné zakotvení v Evropě“. „Víme, že Německo má zvláštní zodpovědnost kvůli svým dějinám,“ řekl.

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Šokující podle Merze je, že téměř 60 procent voličů v Sasku-Anhaltsku dalo svůj hlas stranám, které podle něj zpochybňují demokratické instituce. Odkazoval zřejmě na trojici stran, které společně získaly přes 50 procent hlasů a které CDU považuje za ideologické rivaly: AfD (43,8 procenta), radikálně levicovou Levici (8,6 procenta) a levicově populistické a proruské Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) (5,3 procenta). „Dva a půl tisíce kilometrů na východ odsud panuje z tohoto volebního výsledku obzvlášť velká radost,“ dodal kancléř s odkazem na Rusko.

Navzdory tomu, že podle něj nelze jen tak pokračovat v dosavadním kurzu, od reforem Merz upustit nechce. „Naše země zásadní reformy potřebuje,“ dodal. Vláda i on samotný je prý jen budou muset lidem lépe vysvětlovat.

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Pokračovat stejným způsobem není možné ani podle sociální demokracie (SPD), která spolu s konzervativní unií CDU/CSU tvoří německou koaliční vládu. Spolupředsedkyně SPD a ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová řekla, že reformy jsou potřebné. „Nesmíme ale sociální reformy dělat proti lidem,“ dodala. Také druhý spolupředseda a ministr financí Lars Klingbeil uvedl, že „nelze jít hlavou proti zdi“. Vláda podle něj musí vysvětlovat, že jsou reformy potřebné.

Podle Markuse Södera, bavorského premiéra a předsedy třetí vládní strany Křesťansko-sociální unie (CSU), má výsledek voleb více co do činění s děním v Berlíně než v Sasku-Anhaltsku. Přesto ho označil za „opravdový přelom a možná i okamžik, ve kterém se lámou epochy“.

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Už za dva týdny se budou v Německu konat další volby. Hlasovat o novém složení sněmu budou lidé ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, která má 1,6 milionu obyvatel, a také v hlavním městě Berlíně, v němž žije zhruba 3,9 milionu lidí.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku podle průzkumů rovněž zvítězí AfD, a to se ziskem 35 až 37 procent hlasů. V německé metropoli se na první příčce v průzkumech střídají CDU, AfD a Levice. Už nyní se šíří spekulace, že by se spolustraníci mohli pokusit zbavit Merze funkce po těchto hlasováních. Jako jeho možní nástupci jsou nejčastěji zmiňováni bavorský premiér Markus Söder a premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst.

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