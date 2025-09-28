AfD v Severním Porýní-Vestfálsku dostala trojnásobek. Boj o primátory ale nezvládla

Kandidáti strany, kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, postoupili do druhého kola v Duisburgu, Gelsenkirchenu a Hagenu.
První kolo komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku se konalo před dvěma týdny. Téměř 14 milionů voličů v nich mohlo vybírat své primátory, starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev. Pokud se nepodařilo komunálního zástupce zvolit v prvním kole, následovalo dnes rozhodující druhé.
Ačkoli se jednalo o komunální volby, bylo hlasování v Severním Porýní-Vestfálsku značně sledované. Německá média jej označovala za první test pro vládu kancléře Friedricha Merze. Jeho Křesťanskodemokratická unie (CDU) nakonec před dvěma týdny vyhrála se ziskem 33,3 procenta hlasů.
Sociální demokracie (SPD), která na spolkové úrovni tvoří s Merzovými konzervativci koaliční vládu, skončila druhá s 22,1 procenta hlasů. Obě strany si oproti minulým komunálním volbám v roce 2020 mírně pohoršily. Naopak výrazně lepšího výsledku než před pěti lety dosáhla AfD. Zatímco tehdy získala pět procent hlasů, nyní to bylo 14,5 procenta, tedy téměř trojnásobek.
AfD navíc v nedělním druhém kole hlasování měla šanci získat funkce primátorů ve třech velkých městech. Pozornost se upírala především na čtvrtmilionový Gelsenkirchen, který byl už v únorových předčasných parlamentních volbách jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála. Gelsenkirchen má s více než 15 procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu. V čele radnice ale nakonec usedne kandidátka SPD Andrea Henzeová.
Získat křeslo primátora se nepodařilo členům AfD ani v půlmilionovém Duisburgu, kde jej obhájil dosavadní šéf radnice z SPD Sören Link, ani v téměř dvousettisícovém Hagenu, kde zvítězil kandidát CDU Dennis Rehbein. Hlasování v Duisburgu, Hagenu i Gelsenkirchenu doprovázela vysoká volební účast. Za běžných okolností bývá o druhé kolo komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku relativně nízký zájem.
Ostře sledovaný byl také souboj kandidátů SPD a CDU v Dortmundu, který je po Kolíně nad Rýnem a Düsseldorfu třetím největším městem spolkové země. Prosadil se nakonec konzervativní kandidát Alexander Omar Kalouti, poprvé po téměř 80 letech tak nepovede radnici tohoto města sociální demokrat. CDU se prosadila také v Düsseldorfu, hlavním městě spolkové země. Největší město Severního Porýní-Vestfálska, Kolín nad Rýnem, povede naopak kandidát SPD.
Nedělí definitivně končí letošní volební rok v Německu. V příštím roce se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku. V Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku by přitom podle současných průzkumů mohla volby vyhrát AfD s téměř 40 procenty hlasů.
25. ledna 2025