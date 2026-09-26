AfD si o jeden procentní bod polepšila na 28 procent, CDU spolu s bavorskou sesterskou stranou CSU naopak jeden ztratily a klesly na 21 procent.
Z průzkumu rovněž vyplynulo, že voliče vhání do náruče AfD nebývalé rozladění z práce koaliční vlády v Berlíně, na které se vedle CDU podílejí levicoví sociální demokraté (SPD).
Znepokojuje mě, že přistěhovalci se s Německem neztotožňují a ve škole se pomalu přestává mluvit německy. Vepřové maso je v jídelně tabu a učitelé mají „levicové nebo zelené názory“.