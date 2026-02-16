AfD uspořádá sjezd přesně sto let po NSDAP, kritiku odmítá

Autor: ,
  10:34
Strana Alternativa pro Německo (AfD) čelí ostré kritice kvůli výběru termínu konání svého sjezdu. V durynské metropoli Erfurtu by se měli delegáti strany, kterou úřady označily za prokazatelně pravicově extremistickou, sejít 4. a 5. července. Je to přesně 100 let po říšském sjezdu Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), který se odehrál v nedalekém Výmaru. Kritika zazněla od politiků i historiků, AfD ji odmítá.
Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Ve středoněmeckém Giessenu se konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická...
Spolupředsedové Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová a Tino Chrupalla...
Ve středoněmeckém Giessenu se konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická...
Sjezd německé AfD v Giessenu (29. listopadu 2025)
19 fotografií

Podle státní tajemnice na německém ministerstvu zahraničí Serap Gülerové zvolila AfD termín a místo svého celoněmeckého sjezdu úmyslně. „Vědomě zvolená paralela znovu ukazuje, čí duchovní dítě AfD je,“ řekla listu Kölner Stadtanzeiger. „AfD ví naprosto přesně, co dělá,“ dodala politička vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Volba termínu sjezdu je podle vlivného sociálního demokrata Rolfa Mützenicha cílenou provokací, jíž chce AfD vyvolat pozornost. Zařadí se tak podle něj po boku nechvalně proslulých výroků některých členů AfD. Zmínil například 84letého bývalého předsedu strany Alexandera Gaulanda, který opakovaně zlehčoval zločiny nacismu. Uvedl mimo jiné, že diktátor Adolf Hitler a nacisté jsou jen ptačí trus na více než tisíci letech úspěšných německých dějin.

Kritici v nich vidí gestapo. AfD chce imigrační agenty po vzoru USA i v Bavorsku

Kontroverzními výroky proslul také Björn Höcke, klíčová postava národoveckého křídla strany a spolupředseda její durynské organizace, která má sjezd pořádat. Vystudovaného učitele dějepisu soud opakovaně potrestal za použití nacistického hesla Vše pro Německo. V minulosti Höcke například požadoval změnu přístupu k německým dějinám o 180 stupňů.

Kvůli těmto i dalším výrokům členů AfD prohlásil loni Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. Od loňských únorových předčasných parlamentních voleb má přitom AfD druhou nejsilnější frakci ve Spolkovém sněmu a je nejsilnější opoziční stranou. Ve volbách získala 20,8 procenta hlasů.

Řečnil jako Hitler, teď poprvé promluvil. Proč mě chtějí z AfD vyloučit? nechápe

Stefan Möller, který straně předsedá v Durynsku spolu s Höckem, kritiku odmítl. „Ten, kdo kvůli stranickému sjezdu AfD v Erfurtu činí srovnání se stranickým sjezdem NSDAP ve Výmaru před sto lety, má zjevně zájem jen o nucenou instrumentalizaci dějin,“ řekl.

Výmarský sněm NSDAP se konal 3. a 4. července 1926. Byl prvním po znovuzaložení strany v roce 1925. Podle německých historiků byl zlomový pro konsolidaci strany. Nacisté se následně chopili moci v roce 1933. Hitler se stal říšským kancléřem a v roce 1939 rozpoutal druhou světovou válku.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Policie na D11 dopadla muže v kradeném audi, zachytila ho automatická kamera

Dopadení kradeného vozu Audi Q5

Koordinovaná akce několika policejních jednotek vedla na dálnici D11 u Hradce Králové k zajištění kradeného luxusního vozu Audi Q5. Řidič ho převážel do Polska, avšak na registračních značkách, které...

16. února 2026  10:52

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:50

Medvědice na Slovensku potrhala muže, padala s ním ze svahu. Syn ji zastřelil

Medvěd hnědý (ilustrační foto)

Medvědice na severu Slovenska napadla o víkendu muže, který utrpěl několik tržných ran a skončil v nemocnici. Během střetu 57letý muž a jeho syn zvíře zastřelili. Podle náměstka slovenského ministra...

16. února 2026  10:48

Hromadná nehoda jedenácti autu uzavřela D8 u Prahy. Projíždí se jedním pruhem

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:47,  aktualizováno  10:40

AfD uspořádá sjezd přesně sto let po NSDAP, kritiku odmítá

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Strana Alternativa pro Německo (AfD) čelí ostré kritice kvůli výběru termínu konání svého sjezdu. V durynské metropoli Erfurtu by se měli delegáti strany, kterou úřady označily za prokazatelně...

16. února 2026  10:34

Střet Macinky a Clintonové rezonuje také v cizině, všimli si ho i na Fox News

Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou

Americká konzervativní stanice Fox News si všimla ostré výměny názorů mezi bývalou americkou demokratickou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou na...

16. února 2026  9:39,  aktualizováno  10:30

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.

Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...

16. února 2026  10:14

Vláda projedná nařízení o podmínkách pobytu Ukrajinců, SPD ho nepodpoří

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projedná vláda. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu. Uprchlíci musí žít v...

16. února 2026  6:13,  aktualizováno  10:13

Čtrnáctiletý lyžař po pádu prolétl ochrannou sítí, zranila se i mladá snowboardistka

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

Dvě vážná zranění řešili v neděli záchranáři Horské služby Krušné hory ve středisku Boží Dar – Neklid. Jen několik minut po sobě zde měli nehodu devatenáctiletá snowboardistka a teprve čtrnáctiletý...

16. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:09

Motoristé ukáží náhradníka do vlády za Turka. Okamura řekl, že to je dobře

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okramura při příchodu na koaliční jednání.

Premiér Andrej Babiš představí nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. „Motoristé si to vyhodnotili tak, že by bylo dobré, aby byl co...

16. února 2026  10:02

Pokusy o korupci byly, kritika muniční iniciativy je ale neoprávněná, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji.

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku podle prezidenta Petra Pavla asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Česko podle něj k projektu přistupovalo od počátku s maximální mírou...

16. února 2026  10:01

Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je sinolog David Gardáš.

Odvolání jednoho z nejvýše postavených čínských generálů podle sinologa Davida Gardáše z projektu Synopsis naznačuje napětí mezi špičkami komunistické strany. V Rozstřelu iDNES.cz uvedl, že čistky v...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.