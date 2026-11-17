„AfD využívá křesťanské symboly za účelem stranické propagace. Není možné zobrazovat svatého Mikuláše v modrém rouchu, s mitrou, berlou a evangeliem s logem AfD. To je překročení hranic,“ řekl Overbeck, který má také na starosti pastorační péči o katolíky působící v bundeswehru.
Dodal, že například fotbalové kluby mají čokoládové Mikuláše ve svých barvách, zpravidla ale na nich nepoužívají náboženské symboly. „Musí existovat shoda na tom, že se náboženské symboly nikdy nebudou používat ke stranickým účelům,“ uvedl také Overbeck.
Bild píše, že německé politické strany někdy během volebních kampaní rozdávají lidem čokoládové postavičky tohoto světce, který žil v raném středověku, nikdy ale na nich nemají svá loga.
AfD svoje reklamní figurky nepovažuje za nic špatného. „AfD je liberálněkonzervativní strana, která se jasně hlásí ke křesťanským hodnotám,“ řekl Bildu jeden z mluvčích předsednictva strany. „Proto se Mikuláš v této klasické podobě k naší straně obzvláště dobře hodí,“ uvedl. Kritikům z řad křesťanských církví vzkázal, že by „postavičku z e-shopu AfD měli vnímat jako to, čím skutečně je: jako připomínku svatého, který ztělesňoval křesťanské hodnoty jako málokdo jiný“.
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Podle advokáta Jana Froehlicha, který se specializuje na ochranné známky a označení, může být takové využití svatého a bible v rozporu s dobrými mravy, a tedy nepřípustné. Dobrým mravům podle něho může odporovat to, že je světec spojovaný s politickou ideologií, kterou lze považovat za extremistickou. Froehlich poukazuje na to, že Mikuláš prodávaný Alternativou pro Německo třímá v ruce místo bible stranický program AfD.
Bild.de připomíná, že Německá biskupská konference se ve společném prohlášení z února 2024 od AfD distancovala. V něm upozornila například na to, že v AfD je dominantní etnicko-nacionalistická ideologie a že podporuje stereotypy týkající se uprchlíků a migrantů, muslimů a stále silněji také Židů či teorie o údajném spiknutí takzvaných elit.
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AfD je nejsilnější opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, strana se proti tomu brání u soudu. AfD v září zvítězila ve volbách do zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku.