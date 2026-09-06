Voliči podle Siegmunda vyslali signál, který nemůže být jasnější. „Dokázali jsme přesně to, co jsme chtěli dokázat,“ uvedl. Zda bude usilovat o post zemského premiéra, zatím říci nechtěl.
Také celostátní spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová označila výsledek za historický a dodala, že strana dostala jasný mandát sestavit vládu.
Podle prognóz ARD a ZDF získala Alternativa pro Německo 44 procent hlasů. Na druhém místě se zřejmě umístí CDU s 18,5 procenty. Odhady však naznačují, že AfD většinu 42 mandátů v zemském sněmu nezíská. ZDF jí přisuzuje 41, ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě.
Siegmund před volbami tvrdil, že chce být premiérem jen v případě, že bude moci sestavit jednobarevnou vládu AfD. Všechny strany, které se do zemského sněmu dle prognóz dostaly, odmítají spolupráci s AfD.
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Sasko-Anhaltsko sčítá hlasy. Prognózy ukazují vítězství AfD s 44 procenty
Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz, skončila druhá s výraznou ztrátou. Podle obou prognóz získala 18,5 procenta hlasů. Před pěti lety měla CDU v zemských volbách 37,1 procenta a AfD 20,8 procenta hlasů.
Za porážku proto výsledek své strany označil dosavadní premiér Schulze z CDU. V krátké první řeči po zveřejnění prognóz AfD k vítězství poblahopřál. Dodal, že nevnímá neděli jako černý den, ale jako velký svátek demokracie. Celoněmecká ministryně a šéfka úřadu kancléře Nina Warkenová řekla, že je výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku jasný předěl pro CDU i pro celou spolkovou zemi. Dodala, že Merzova vláda bude navzdory tomu pokračovat v avizovaných reformách.