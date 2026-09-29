Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Siegmund z AfD se chce v prosinci nechat zvolit premiérem, ač nemá většinu

Autor: ,
  16:31
Lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund (10. září 2026)

Lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund (10. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Volební štáb AfD po zveřejnění odhadů výsledků voleb v Sasku-Anhaltsku. (6....
Grafika zobrazující volebního lídra AfD v zemských volbách Ulricha Siegmunda....
Lídr kandidátky AfD Ulrich Siegmund oslavuje volební vítězství v...
Volební lídr AfD Ulrich Siegmund se svou partnerkou ve volebním štábu strany....
12 fotografií
Volební lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se v prosinci pokusí stát zemským premiérem. Hodlá předstoupit před poslance zemského sněmu, ačkoli v něm AfD nemá většinu. Dlouhodobě se spekuluje, že by Siegmundovi mohla ve třetím kole hlasování k funkci premiéra pomoci strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) a aspoň jeden přeběhlík.

„Nadále vedeme konstruktivní rozhovory s jednou další frakcí v zemském sněmu a s jednotlivými poslanci tohoto zemského sněmu z jiných frakcí,“ uvedl Siegmund. „Proto chci tady a teď oznámit, že se budu na prosincovém zasedání zemského sněmu ucházet jako kandidát o funkci ministerského předsedy Saska-Anhaltska,“ dodal.

S vítěznou AfD se skoro nikdo nechce bavit, s nabídkou uspěla jen u BSW

AfD pod Siegmundovým vedením vyhrála na počátku září zemské volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala rekordních 43,8 procenta hlasů. Zemská tajná služba přitom vede místní buňku AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou už od roku 2023. Loni i celostátní civilní tajná služba, Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu.

AfD nezískala ve sněmu většinu mandátů. Má jich 39 z 83. Dalších 39 mají společně Křesťanskodemokratická unie (CDU), sociální demokracie (SPD), Zelení a Levice, které odmítají s AfD jakkoli spolupracovat. Siegmund před volbami vylučoval, že by mohl stanout v čele menšinové vlády.

AfD už není jen východoněmecký fenomén. Začíná válcovat CDU i na západě Německa

Jazýčkem na vahách je levicově populistická, proruská a protiimigrační strana BSW, která má pět poslanců. Nechce s AfD vládnout, nebrání se ale jiným formám spolupráce. Před volbami její zakladatelka Sahra Wagenknechtová řekla, že by BSW mohla umožnit vznik menšinové vlády AfD.

V případném třetím kole volby zemského premiéra by se zdržela hlasování. Na rozdíl od prvních dvou kol je ve třetím kole pro zvolení premiéra zapotřebí jen většina odevzdaných hlasů, ne většina hlasů všech poslanců.

Dilema evropské krajní pravice. Od AfD si drží odstup, ale může ji to stát body

Potřebná většina by vzešla ve třetím kole ovšem jen v případě, že by se aspoň jeden z poslanců CDU, SPD, Zelených či Levice v tajné volbě postavil na stranu AfD. Hlasy těch, kteří se zdrží, se nepočítají. Podle médií AfD doufá, že přeběhlíka najde v řadách konzervativní CDU. Úterním vyjádřením Siegmund naznačil, že jedná i s jednotlivými poslanci, nikoli jen s celými stranami.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Prohráli jste volby na antibabišismu a stále v tom pokračujete, řekl Babiš

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš hovoří na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o...

Mimořádnou schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře jeho vládě označil premiér a předseda ANO Andrej Babiš za jeden velký předvolební mítink a poděkoval za pozvání na něj. „Vy jste prohráli volby...

29. září 2026  15:20,  aktualizováno  16:48

RECENZE: Povedená novela kouzlo slavné jihočeské hoře rozhodně nevezme

Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek pokřtil ve vsi Bohouškovice pod vrchem...

Svižná, odlehčená novela o potřebě být viděn a dát svému životu nějaký význam, ale také o tom, co vypluje na povrch, když už není kam utéct. Tak charakterizuje nakladatelství Vyšehrad knihu Nahoře,...

29. září 2026  16:40

Na východě Ruska se zřítil bombardér Tu-95. Zahynulo všech šest členů posádky

ilustrační snímek

V Amurské oblasti na východě Ruska se v úterý zřítil strategický bombardér Tu-95, uvedlo podle ruské státní agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Šest členů posádky podle něj přišlo o život.

29. září 2026  16:40

Školáci v Újezdě se vrátí do lavic. Vejce se podle ředitele zkazila až v kuchyni

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Vejce, která personál kuchyně ve škole v pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Řekl to ředitel školy Libor Skala. Proč je někdo použil k přípravě školního oběda,...

29. září 2026  14:28,  aktualizováno  16:39

Platy policistů a hasičů vzrostou, slíbil Metnar. Odbory mají výhrady

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl po úterním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír...

29. září 2026  14:42,  aktualizováno  16:37

Siegmund z AfD se chce v prosinci nechat zvolit premiérem, ač nemá většinu

Lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund (10. září 2026)

Volební lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se v prosinci pokusí stát zemským premiérem. Hodlá předstoupit před poslance zemského sněmu, ačkoli v něm AfD nemá...

29. září 2026  16:31

Igelitové ploty v lese zaskočily houbaře. To vrcholí příprava největší dálniční zakázky

Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí...

Na první pohled vypadají jako podivné oplocenky, které překážejí houbařům. Ve skutečnosti jde o zábrany, které mají minimálně příštích pět až šest let zabránit obojživelníkům a plazům ve vstupu do...

29. září 2026  16:28

Olympijský vítěz Alberto Tomba se vrací do Liberce, bude hvězdou festivalu Sportfilm

Alberto Tomba navštívil Liberec přesně před dvaceti lety. (13. října 2006)

Olympijský vítěz, mistr světa a držitel velkého i malého Křišťálového glóbu Alberto Tomba míří do Liberce. Bývalý italský lyžař, specialista na slalom a obří slalom, bude jednou z hlavních hvězd...

29. září 2026  16:28

Zbraně s evropským podpisem. Irská rafinerie zásobuje ruský vojenský průmysl

Premium
Nádrže na skladování bauxitového odpadu v Aughinish Alumina v ústí řeky...

Irsko si zakládá na své historické zkušenosti s kolonialismem. Odmítá útlak, kritizuje Izrael a podporuje Ruskem napadenou Ukrajinu. Největší evropská rafinerie oxidu hlinitého v Irsku však ve velkém...

29. září 2026  16:23

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech. Decimace, čílí se odbory

Premiér Andrej Babiš a vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha očekávají v...

Šéfka úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu. Informoval o...

29. září 2026  16:23

Babiš se setkal s Pavlem. Řešili reakci na případný útok Rusů v Pobaltí

Petr Pavel a Andrej Babiš na slavnostním vyjmutí korunovačních klenotů. (14....

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Babiš to uvedl pro server Deník.cz. Hovořili podle něj o programu příští Bezpečnostní rady...

29. září 2026  16:08

Nandu pobíhá po lesích na Berounsku. Majitel se k němu zatím nepřihlásil

Houbaře v Brdech překvapil v lese pštros

Návštěvníky lesa u Zaječova na Berounsku překvapil během svátečního odpoledne volně pobíhající nandu pampový. Velký nelétavý pták se pohyboval po lesní cestě, o jeho majiteli se zatím nic neví. O...

29. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde