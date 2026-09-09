AfD, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede jako prokazatelně pravicově extremistickou, v úterý uvedla, že ve středu nabídne jednání všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo šest. Všechny už dříve odmítly, že by mohly s AfD uzavřít vládní koalici.
„Bylo by absurdní myslet si, že bychom mohli s pravicově extremistickou AfD vést rozhovory o budoucnosti naší země,“ uvedla volební lídryně Zelených Susan Sziborraová-Seidlitzová.
„Nabídku na rozhovory nepřijmeme,“ řekl také mluvčí frakce SPD v zemském sněmu v Magdeburku. Obdobně se vyjádřily i Levice a CDU.
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Nabídku přijalo jen BSW. „Zemské vedení BSW v Sasku-Anhaltsku se jednomyslně usneslo, že zůstane věrné své linii a bude usilovat o dialog se všemi stranami nového zemského sněmu,“ řekl mluvčí BSW. „Na schůzce s AfD budeme hovořit o energetice, vzdělávání a mírové politice,“ dodal.
AfD v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko získala 43,8 procenta hlasů, nedosáhla ale na většinu mandátů. Vládní spolupráci s AfD odmítá všech pět stran, které se do sněmu dostaly: Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, SPD, Zelení, Levice i BSW.
Levicově populistická a proruská BSW se podle svých představitelů nicméně nebrání jiným druhům spolupráce s AfD než je přímá účast ve vládě. Před volbami jeho zakladatelka Sahra Wagenknechtová řekla, že by BSW mohlo umožnit vznik menšinové vlády AfD.
V případném třetím kole volby zemského premiéra by se zdrželo hlasování. Ve třetím kole je třeba pro zvolení premiérem na rozdíl od prvních dvou jen většina odevzdaných hlasů, ne většina hlasů všech poslanců.
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Po volbách má AfD devětatřicet mandátů, BSW pět a zbylé čtyři strany dohromady rovněž devětatřicet. Potřebná většina by vzešla jen v případě, že by se aspoň jeden z poslanců CDU, SPD, Zelených či Levice v tajné volbě postavil na stranu AfD.
Podle médií AfD doufá, že přeběhlíka najde v řadách konzervativní CDU. Její celostátní předseda a kancléř Friedrich Merz ve středu označil AfD za „destruktivní sílu“, která se snaží destabilizovat Německo. Spolupředsedkyně největší opoziční strany AfD Alice Weidelová řekla, že v nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku voliči vyslali jasný signál, že má Merzova vláda skončit.