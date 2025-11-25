Německá média přinesla tuto zprávu v doprovodu informací, že počet azylantů neklesá, mladí Němci marně hledají ubytování, jsou nespokojeni s rostoucí násilnou kriminalitou, upadá úroveň školství, zatímco vládní strany se už dlouhé týdny neužitečně přou o penzijní reformu.
Ve chvíli, kdy na vzdělání, větší třídy a nové učitele nejsou prostředky, obří sumy z veřejných rozpočtů polyká sociální stát.
Mnoho Němců připouští, že AfD neumí ukočírovat své některé příliš radikální představitele. Proto se od AfD distancuje třeba i podobně zaměřená Marine Le Penová.