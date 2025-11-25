Německo se radikalizuje, krajně pravicová AfD nevadí už polovině voličů

AfD dosáhla historického výsledku. Podle čerstvého průzkumu už nevadí více než polovině Němců. | foto: Profimedia.cz

Jiří Sládek
  17:52
Německá protisystémová strana Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla historického výsledku. Podle čerstvého průzkumu institutu Insa se vůbec poprvé vyslovilo méně než padesát procent dotázaných, že by stranu „rozhodně nevolili“. Přeloženo, ostrakizovaná strana označovaná mainstreamovými médii jako „krajně pravicová“, už nyní více než polovině Němců nevadí. To je novinka.

Německá média přinesla tuto zprávu v doprovodu informací, že počet azylantů neklesá, mladí Němci marně hledají ubytování, jsou nespokojeni s rostoucí násilnou kriminalitou, upadá úroveň školství, zatímco vládní strany se už dlouhé týdny neužitečně přou o penzijní reformu.

Ve chvíli, kdy na vzdělání, větší třídy a nové učitele nejsou prostředky, obří sumy z veřejných rozpočtů polyká sociální stát.

Mnoho Němců připouští, že AfD neumí ukočírovat své některé příliš radikální představitele. Proto se od AfD distancuje třeba i podobně zaměřená Marine Le Penová.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

