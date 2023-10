Měl jsem v paži vpich, zaútočili na mě, trvá na svém šéf AfD Chrupalla

Chrupalla tvrdí, že ho někdo píchnul do paže a následně začal pociťovat nevolnost, závratě, bolesti hlavy a problémy s krevním oběhem. Moment, kdy ke vpichu došlo, nezná. Uvedl, že po příjezdu na mítink v Ingolstadtu se fotil s příznivci a po několika minutách začal vnímat problémy s pravou paží, kde objevil vpich.

K přítomnosti vpichu předložil další lékařský posudek, podle kterého byl zjištěn průnik do těla v hloubce nejméně čtyř milimetrů. „Bodnutí třeba od vosy a včely bylo vyloučeno,“ řekl.

Chrupalla, který prostor mítinku opakovaně označil jako místo činu, kritizoval nejasnosti v prohlášení státního zastupitelství a také práci některých médií za to, jak o události informovala. Vyjádřil také pochybnosti o tom, zda by se stejně postupovalo, pokud by se taková příhoda stala zástupci jiné strany než AfD.

AfD tvrdí, že bezpečnostnímu riziku v poslední době čelila také Alice Weidelová, která s Chrupallou stranu společně vede. Policie ve Švýcarsku, kde německá politička žije, ji 23. září odvezla kvůli možnému útoku. O povaze varování není více známo. Weidelová další týden strávila v Berlíně a poté odletěla na dovolenou na Mallorcu, zároveň odřekla předvolební akce. Němečtí kriminalisté uvedli, že odřeknutí mítinků politička neučinila na jejich doporučení.