Že vládnoucí křesťanská demokracie (CDU) dostane o víkendu v dvoumilionovém spolkovém státě volební nakládačku, se vědělo dlouho dopředu. Průzkumy byly nemilosrdné, výsledek byl však ještě krutější: konzervativci se za čtyři roky propadli o bezmála dvacet procentních bodů a v zemském sněmu ztratili pětadvacet poslanců.
Jedním z nich je Alexander Räuscher. „Ne, je to příšerné,“ odpověděl deníku Die Welt na otázku, zda takový výsledek očekával. „Dalo se čekat, že ztratíme hlasy. Ale nikdo nečekal, že jich ztratíme polovinu. Je to obrovská porážka,“ dodal politik, který nikdy nejde pro ostré slovo daleko a často tepe i vlastní stranu.