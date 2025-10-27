„AfD otevřeně projevuje blízkost k Putinovi, chová se jako německá Putinova strana,“ řekl Dobrindt deníku Handelsblatt. „Tento postoj vyvolává podezření, že tu jde o víc než jen sympatie,“ dodal s tím, že svým kolegům rozumí, proč stranu kritizují.
Durynský ministr vnitra Georg Maier (SPD) minulou středu obvinil AfD z toho, že její poslanci zneužívají práva klást zemské vládě dotazy, aby působili ve prospěch Ruska. Podle něj to přitom nedělají jen durynští poslanci AfD, ale i její zákonodárci ve Spolkovém sněmu.
AfD obvinění odmítla. Předseda durynské odnože Björn Höcke požadoval, aby Maier toto tvrzení odvolal. Dobrindt k tomu řekl: „U strany, která se tak otevřeně staví na stranu Putina, není překvapivé, že se takové podezření objevuje.“
|
AfD zjišťuje pro Rusko citlivé informace, řekl durynský ministr vnitra
Dobrindt se také vyjádřil k plánované cestě poslance AfD Markuse Frohnmaiera do Ruska. Generální tajemník Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) Martin Huber v této souvislosti hovořil o vlastizradě.
„AfD brání Putinovu válku, ignoruje porušování mezinárodního práva a nazývá se vlasteneckou. Skuteční vlastenci však milují svou zemi a zároveň nezpochybňují právo jiných národů na sebeurčení,“ řekl na účet AfD Dobrindt s tím, že úplně rozumí tomu, proč je chování jejích poslanců označováno za vlastizradu.