AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra

Autor:
  10:11
Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) vyjádřil pochopení pro obvinění strany Alternativa pro Německo (AfD) z ruské špionáže. „U strany, která se tak otevřeně zastává Putina, není překvapivé, že se takové podezření objevuje,“ uvedl s tím, že se AfD chová jako „německá Putinova strana“.
Šéf AfD Tino Chrupalla na akci strany ve městě Brandenburg an der Havel (25....

Šéf AfD Tino Chrupalla na akci strany ve městě Brandenburg an der Havel (25. října 2025) | foto: ČTK

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt chce změnit zákon o sebeurčení, který...
Představitel AfD Björn Höcke na mítinku v durynské Sömmerdě (24. srpna 2024)
Alice Weidelová ve štábu AfD (23. února 2025)
Ministr vnitra německé spolkové země Durynsko Georg Maier (17. října 2025)
9 fotografií

„AfD otevřeně projevuje blízkost k Putinovi, chová se jako německá Putinova strana,“ řekl Dobrindt deníku Handelsblatt. „Tento postoj vyvolává podezření, že tu jde o víc než jen sympatie,“ dodal s tím, že svým kolegům rozumí, proč stranu kritizují.

Durynský ministr vnitra Georg Maier (SPD) minulou středu obvinil AfD z toho, že její poslanci zneužívají práva klást zemské vládě dotazy, aby působili ve prospěch Ruska. Podle něj to přitom nedělají jen durynští poslanci AfD, ale i její zákonodárci ve Spolkovém sněmu.

AfD obvinění odmítla. Předseda durynské odnože Björn Höcke požadoval, aby Maier toto tvrzení odvolal. Dobrindt k tomu řekl: „U strany, která se tak otevřeně staví na stranu Putina, není překvapivé, že se takové podezření objevuje.“

AfD zjišťuje pro Rusko citlivé informace, řekl durynský ministr vnitra

Dobrindt se také vyjádřil k plánované cestě poslance AfD Markuse Frohnmaiera do Ruska. Generální tajemník Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) Martin Huber v této souvislosti hovořil o vlastizradě.

„AfD brání Putinovu válku, ignoruje porušování mezinárodního práva a nazývá se vlasteneckou. Skuteční vlastenci však milují svou zemi a zároveň nezpochybňují právo jiných národů na sebeurčení,“ řekl na účet AfD Dobrindt s tím, že úplně rozumí tomu, proč je chování jejích poslanců označováno za vlastizradu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval na Hradě prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě, a o programových prioritách budoucí vlády ...

27. října 2025  6:05,  aktualizováno  10:15

Patnáctiletý lupič přepadal ještě mladší chlapce, vyhrožoval i maketou pistole

Ze spáchání trestných činů loupeže a vydírání obvinila policie patnáctiletého mladíka, který v Jihlavě krátce po sobě napadl náhodné nezletilé chlapce. V druhém případě si navíc pomohl reálně...

27. října 2025  10:12

AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra

Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) vyjádřil pochopení pro obvinění strany Alternativa pro Německo (AfD) z ruské špionáže. „U strany, která se tak otevřeně zastává Putina, není...

27. října 2025  10:11

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

27. října 2025

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Jízda na dálnici v protisměru skončila srážkou. Opilý řidič pak urážel záchranáře

Jednapadesátiletý řidič pořádně riskoval v noci ze soboty na neděli. Jel po dálnici D4 na Písecku v protisměru. Když ji opouštěl, srazil se čelně s protijedoucí dodávkou. Utrpěl lehké zranění, které...

27. října 2025  9:57

VIDEO: Rozjařený Trump. Na letišti v Malajsii si zatrsal spolu s tanečníky

Americký prezident Donald Trump se může pochlubit dalším mírovým úspěchem. Lídři Thajska a Kambodže v neděli v malajsijském Kuala Lumpuru na okraj summitu ASEAN podepsali dohodu o příměří, kterou...

27. října 2025  9:53

Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Potřetí ve své funkci udělí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Při příležitosti státního svátku 28. října ocení zhruba pět desítek lidí za jejich přínos české společnosti....

27. října 2025  9:53

Muž se před Halloweenem převlékl za nacistu. U hospody pak zmlátil ženu

Muž v americkém státě Georgie oblečený do nacistické uniformy, jež byla pravděpodobně míněna jako halloweenský žert, napadl studentku, která stála před barem. Incidentu předcházela slovní přestřelka,...

27. října 2025  9:32

Je to od něj nevhodné. Trump se obul do Putina kvůli slovům o testu nové rakety

Za nevhodné v pondělí označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského vládce Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho...

27. října 2025  9:19

Nehoda dvou nákladních aut zablokovala D5 na Tachovsku, tvoří se kolony

Nehoda dvou nákladních aut v pondělí brzy ráno zablokovala dálnici D5 na 123. kilometru na Tachovsku ve směru na Německo. Při nehodě se zranili tři lidé, řidiči musí místo objíždět a tvoří se dlouhé...

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  9:14

RECENZE: Jak ocenit prsa a hodnotit penis, naučí Virtuální přítelkyně

60 % Premium

Ona před webovou kamerou odkládá oblečení za předem stanovenou taxu, zatímco její partner čte dítěti pohádku. Tak vypadá typická situace snímku Virtuální přítelkyně, který po premiéře na jihlavském...

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.