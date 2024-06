Razie v Německu. Policie prohledává řadu nemovitostí, včetně Bystroňova bytu

Německá policie ve čtvrtek prohledává berlínský byt z korupce podezřelého poslance Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně, ale také další nemovitosti. Napsal to ve čtvrtek server politického magazínu Der Spiegel. V Česku narozený politik čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Bystroň odmítá, že by porušil zákony.