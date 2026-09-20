„Že právě v Německu voličky a voliči chtějí vládní moc přenést na pravicové extremisty, připadá mnoha lidem v Evropě přímo groteskní,“ uvedl Heubner.
Mezinárodní osvětimský výbor založili v roce 1952 přeživší nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim. Zastřešuje svazy přeživších z 19 zemí včetně Německa a Česka. V Osvětimi zahynulo v letech 1940 až 1945 podle historiků zhruba 1,1 milionu lidí. Většinu obětí tvořili Židé, zahynuli tam ale také Romové, sovětští váleční zajatci a další.
Podle Heubnera vládní politici v Berlíně stále nepochopili, „jakým ranám je demokracie v Německu nyní vystavena a s jakou ztrátou důvěry je tento vývoj spojený“.
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AfD vyhrála další volby, tvrdí prognózy, v Berlíně slaví Levice. Merz: Katastrofa
AfD získala ve volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku přes 38 procent hlasů. Před dvěma týdny jasně zvítězila také v Sasku-Anhaltsku, kde získala 43,8 procenta hlasů.
Německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, označil loni v květnu AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. Organizaci AfD v Sasku-Anhaltsku považuje tamní tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou už od roku 2023. V Meklenbursku-Předním Pomořansku je místní organizace podezřelá z krajně pravicových aktivit.
Předseda Ústřední rady Židů v Německu Josef Schuster v neděli vyjádřil obavy také z vítězství strany Levice ve volbách v Berlíně. Radikálně levicová strana podle prognóz získala kolem 25 procent hlasů. Její kandidátka Elif Eralpová má velkou šanci stát se první primátorkou hlavního města s tureckými kořeny.
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Antisemité, neonacistická minulost... Poslanci AfD v Sasku-Anhaltsku budí kontroverze
Podle Schustera na sebe Levice během kampaně opakovaně upozornila antisemitskými výroky. „Že strana, která na předvolebním pódiu otevřeně požaduje smrt lidí, vzejde z voleb jako vítěz, mě hluboce znepokojuje,“ uvedl. Vyzval sociální demokraty a zelené, aby Levici nepomáhali dostat se k moci.
Koalice Levice, Zelených a sociální demokracie (SPD) je podle současných prognóz nejpravděpodobnější povolební variantou.
Eralpová během kampaně často čelila otázkám týkajícím se antisemitismu v její straně. „Hájíme židovský život, stejně jako muslimský a palestinský,“ uvedla v neděli v rozhovoru se stanicí ntv. Celostátní předseda Zelených Felix Banaszak řekl, že téma antisemitismu ve straně Levice bude muset být součástí případných koaličních jednání.