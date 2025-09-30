Exporadce poslance AfD Kraha dostal za špionáž pro Čínu necelých pět let vězení

  11:22
Na čtyři roky a devět měsíců poslal soud v Drážďanech do vězení bývalého spolupracovníka poslance strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Němce čínského původu shledal vinným ze špionáže pro Čínu. Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu čínské špionáže stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.
Na čtyři roky a devět měsíců poslal soud v Drážďanech do vězení Jiana Gua, bývalého spolupracovníka poslance AfD Maximiliana Kraha. (30. září 2025)

Poslanec AfD Maximilian Krah (9. července 2025)
Bývalý Krahův spolupracovník působil v bruselské kanceláři německého europoslance od září 2019 až do svého zatčení v dubnu 2024. Podle soudu využil tuto funkci k shromažďování informací týkajících se stanovisek a rozhodnutí Evropského parlamentu, a to včetně informací citlivých. Předával je pak čínské tajné službě.

Sbíral také údaje o čínských disidentech a o členech AfD včetně spolupředsedů Tina Chrupally a Alice Weidelové, a to zčásti na základě důvěrných rozhovorů s Krahem. Celkem Pekingu předal více než 500 dokumentů, čínským agentem byl údajně už od roku 2002.

Guo ve své závěrečné řeči obvinění odmítl. „Pro čínskou tajnou službu jsem nepracoval a jsem nevinný,“ uvedl minulý týden. Jeho obhájce žádal, aby jej soud zprostil obžaloby. Generální státní zastupitelství požadovalo trest vězení v délce sedmi a půl roku.

Lídr kandidátky AfD propustí asistenta podezřelého ze špionáže, do voleb půjde

Spolu s Guem čelila obžalobě ze špionáže také občanka Číny, kterou úřady označily za Guova komplice. Soud ji rovněž shledal vinnou a uložil jí podmíněný trest vězení na rok a devět měsíců. U soudu žena přiznala, že předávala informace z letiště Lipsko/Halle, tvrdila ale, že nevěděla, že se jedná o výzvědnou činnost.

Poslanec Krah, jenž v procesu s Guem vystupoval jako svědek, dnes uvedl, že jej rozsudek nepřekvapil. „Už bezprostředně po jeho zatčení jsem učinil nezbytné kroky a bezpečnost ve své kanceláři jsem výrazně zvýšil,“ prohlásil. Krah dlouhodobě tvrdí, že o tom, že jeho asistent pracuje pro čínskou tajnou službu, nevěděl. Dnes se označil za „oběť machinací“.

Kraha zbavili imunity

Drážďanské generální státní zastupitelství přitom vede proti Krahovi samostatné řízení, kvůli kterému jej Spolkový sněm na počátku září zbavil imunity. Poslanec je v souvislosti s kauzou čínské špionáže podezřelý z praní špinavých peněz a úplatkářství. Krah obvinění odmítá, považuje je za absurdní a politicky motivovaná. Drážďanská prokuratura zatím neuvedla, zda má dostatečné důkazy, aby vznesla proti Krahovi obžalobu, nebo zda řízení proti němu zastaví.

Bystroň přes aféry zasedne v europarlamentu za AfD, lídr kandidátky Krah ne

Krah byl europoslancem od roku 2019 a loni byl jedničkou na kandidátce AfD ve volbách do Evropského parlamentu. Stal se po nich znovu europoslancem, v únorových předčasných spolkových volbách se ale rozhodl ucházet o mandát poslance Spolkového sněmu, který získal. Krah se potýkal i s podezřením z přijímání úplatků za ruskou propagandu. Kontroverzi vyvolaly také jeho výroky vnímané jako zlehčování zločinů jednotek SS v Itálii.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní kontrarozvědky, v květnu označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana kvůli tomu na úřad podala žalobu. BfV následně uvedl, že do předběžného rozhodnutí soudu nebude veřejně o AfD hovořit jako o prokazatelně pravicově extremistické. Neznamená to ale, že by své hodnocení vzal zpět.

30. září 2025  9:54,  aktualizováno  11:25

30. září 2025  5:35,  aktualizováno  11:24

30. září 2025  11:22

30. září 2025  11:16

30. září 2025  11:08

30. září 2025  10:57

30. září 2025  9:59,  aktualizováno  10:55

30. září 2025  10:49

30. září 2025  10:42

30. září 2025  10:14,  aktualizováno  10:37

30. září 2025  10:34

30. září 2025  9:55,  aktualizováno  10:24

