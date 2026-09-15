Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AfD má v celoněmeckém průzkumu poprvé 30 procent, Merzově CDU dál utíká

Autor: ,
  11:13
Spolupředseda AfD Tino Chrupalla na volebním mítinku v Pasewalku v...

Spolupředseda AfD Tino Chrupalla na volebním mítinku v Pasewalku v Meklenbursku-Předním Pomořansku (14. září 2026) | foto: ČTK

Mítink AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
Odpůrci AfD v Berlíně (14. září 2026)
Německý kancléř Friedrich Merz během debaty o rozpočtu ve Spolkovém sněmu (9....
Volební mítink AfD v Berlíně (14. září 2026)
59 fotografií
Alternativa pro Německo (AfD) poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30 procent. Před Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléře Friedricha Merze, která je druhá, má podle agentury GMS náskok deset procentních bodů. Další dva průzkumy, které vyšly dnes, připisují AfD 29 procent a uvádějí ji rovněž na prvním místě. Strana předminulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Ve volbách v Berlíně by mohla zisk zdvojnásobit.

Kdyby se konaly volby do německého Spolkového sněmu nyní, dostaly by se do něj podle průzkumu agentury GMS kromě AfD s 30 procenty a CDU/CSU s 20 procenty hlasů ještě strana Zelených se 14 procenty, sociální demokraté (SPD) s 11 procenty a strana Levice rovněž s 11 procenty hlasů.

Rozdíl deseti procentních bodů mezi AfD a CDU/CSU naměřila některá z agentur poprvé. Současná Merzova vláda CDU/CSU a SPD by neměla nyní podle GMS v parlamentu většinu.

Podobné hodnoty naměřily ve svých průzkumech také agentury INSA a YouGov. Podle nich by nyní AfD získala 29 procent hlasů. INSA připsala CDU 19,5 procenta a YouGov dokonce jen 18,5 procenta. Také podle nich by se dostaly do Spolkového sněmu ještě tři další strany: Zelení, sociální demokraté a Levice.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označil loni v květnu AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu soudně brání. V loňských celoněmeckých parlamentních volbách AfD dostala 20,8 procenta hlasů, a stala se nejsilnější opoziční stranou. Předminulou neděli AfD v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zvítězila s rekordním ziskem 43,8 procenta hlasů.

Pro nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku jí průzkumy předpovídají 35 až 38 procent, zatímco Merzova CDU by mohla dostat jen šest až sedm procent. Není vyloučeno ani to, že by se nemusela do sněmu ve Schwerinu dostat vůbec.

V Berlíně, kde se volby konají rovněž v neděli, by AfD mohla dostat kolem 18 procent hlasů a svůj výsledek z voleb v roce 2023 tak zdvojnásobit. CDU se v průzkumech před berlínským hlasováním přetahuje o první příčku s radikálně levicovou stranou Levice.

Jsem pro výrobu zbraní, budou třeba při deportaci migrantů, naznačil lídr AfD

Debakl ve volbách v Sasku-Anhaltsku a průzkumy před volbami v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně značně oslabily pozici kancléře Merze. Podle průzkumu agentury INSA z minulého týdne mu důvěřuje už jen 14 procent Němců. Jeho další působení v čele vlády navíc odmítá i většina voličů CDU.

Stále více se proto spekuluje o tom, že by Merze jeho vlastní strana mohla donutit, aby se funkce v čele vlády vzdal. Jako jeho možní nástupci jsou nejčastěji zmiňováni bavorský premiér Markus Söder a premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst.

Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

El Niño potrvá až do února 2027 a přinese nové teplotní rekordy, varuje WMO

El Ni&#241;o a jeho dopady

Už v polovině letošního roku potvrdila měření příchod supersilného El Niña. Jev, který dostal přezdívku Godzilla, však s letošními vedry příliš nesouvisí, jeho následky pocítí Evropa až...

15. září 2026  11:46

Máme zbraně na oběžné dráze, potvrdily USA. Čína na zlomové oznámení reagovala

ilustrační snímek

Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly v pondělí americké vesmírné síly, složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírné bojiště. Jde o první potvrzení...

15. září 2026  9:12,  aktualizováno  11:39

Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

ilustrační snímek

V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v Česku v úterý zasahuje vojenská policie. Zásah by se měl podle portálu Novinky.cz týkat náměstků a ředitelství nemocnice....

15. září 2026  11:26,  aktualizováno  11:38

Školáci poprvé viděli korunovační klenoty. Čekal jsem magii, ne zlato, divil se třeťák

Lidé si prohlížejí české korunovační klenoty. (15. září 2026)

První čtyři dny výstavy korunovačních klenotů vyhradila Správa Pražského hradu exkluzivně dětem a studentům. Že jde o mimořádnou podívanou, potvrdil enormní zájem škol, které rezervační systém...

15. září 2026  11:35

Mrtvé novorozeně v kontejneru. Policie pátrá po pachateli, měl sportovní tašku

V Rovensku pod Troskami se v popelnici našlo mrtvé novorozeně. (14. září 2026)

Policisté potvrdili, že v Rovensku pod Troskami na Semilsku skutečně někdo odložil mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Po pachateli pátrají.

15. září 2026  10:16,  aktualizováno  11:30

Plynové masky pro každého. Rusko povolí prodej, pravidla uvolňuje po 30 letech

Příslušníci ruské Národní gardy trénují ve výcvikovém středisku v Novosibirské...

Rusko příští rok poprvé po více než 30 letech uvolní prodej civilních plynových masek. Moskva zároveň zavede nové standardy, které mají podle úřadů zabránit prodeji nekvalitních a padělaných výrobků....

15. září 2026  11:28

Armádě USA došly zásoby munice. Zpráva Pentagonu popírá Trumpovo tvrzení

Americký voják připravuje protivzdušný systém Patriot. (1. června 2026)

Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvádí zpráva generálního inspektora Pentagonu zveřejněná v pondělí. Dokument určený Kongresu je v rozporu s předchozím tvrzením prezidenta Donalda...

15. září 2026  11:21

Vedení Brna chce schválit prodej stadionu Zbrojovce, poruší tím ale zákon

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zákonům to sice odporuje, což ale v Brně očividně nevadí. Zastupitelé města na dnešním jednání od devíti hodin rozhodují o tom, jestli i navzdory zákonným postupům schválí prodej zchátralého stadionu...

15. září 2026  5:33,  aktualizováno  11:16

AfD má v celoněmeckém průzkumu poprvé 30 procent, Merzově CDU dál utíká

Spolupředseda AfD Tino Chrupalla na volebním mítinku v Pasewalku v...

Alternativa pro Německo (AfD) poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30 procent. Před Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléře Friedricha Merze, která je druhá, má...

15. září 2026  11:13

Stihnete příští metro? Kvůli běžcům na eskalátorech se mění odpočet na displeji

Upravené obrazovky s odpočtem času odjezdu příští soupravy metra (září 2026)

Jak stíháte odjezd aktuální soupravy metra? A sledujete čas odpočtu odjezdu na informačních displejích? Ropid ve spolupráci s dopravním podnikem upravují zobrazování elektronických tabulí ve...

15. září 2026  11:10

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Pád větrníku policie vyšetřuje jako obecné ohrožení. Mohl ho způsobit vítr

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

Policie vyšetřuje srpnový pád větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Dosud vyslechla svědky, zatím nebyl nikdo obviněn. Nehoda se obešla bez...

15. září 2026  11:03

ANALÝZA: Miliardové investice evropských hutí do dekarbonizace? Podmínky dál chybějí

Třinecké železárny zahájily provoz unikátního robotického pracoviště na...

Evropské ocelářství vstupuje do období, kdy má současně zvládnout drahé energie, tlak levných dovozů a investice do zásadního snížení emisí. Evropská unie proto postupně upravuje několik klíčových...

15. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet