Příspěvek, který Strauf mezitím smazal, vyvolal v médiích u německých sousedů značné pobouření. Strauf, který si říká Helmut, napsal na X 3. října u příležitosti 36. výročí německého znovusjednocení, že spojení západní spolkové republiky s východním Německem bylo mezivítězstvím na cestě ke státu celého německého národa.
„Německé sjednocení znamená Německo, které do jednoho státu sjednotí celý německý národ,“ uvedl.
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Svůj příspěvek doplnil Strauf mapou, která barevně vyznačovala Němce nejen v sousedních zemích, ale také v Itálii, Maďarsku či Rumunsku. V případě Česka to podle Straufa jsou Chebsko, Šluknovský výběžek, území okolo Liberce, Broumovský výběžek a část Ostravska.
Strauf později příspěvek smazal a ve vedení GD skončil. Mládežnická organizace k jeho odchodu podle bulvárního deníku Bild uvedla, že se tak stalo z osobních důvodů. Straufově vyjádření na X se mezitím věnují média států, které s Německem sousedí.
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„Domů do říše?“ položil si otázku lucemburský list Tageblatt. Ten použil heslo, které nacisté používali k ospravedlnění územních požadavků. Toto heslo, volající po začlenění do Německé říše, bylo známé i v meziválečném Československu, kde především v pohraničí žila početná německá menšina. Tageblatt Straufova slova označil za „fantazírování o německém Lucembursku“.
Švýcarský portál 24 heures uvedl, že člen AfD sní o anexi části švýcarské konfederace. Tématu se podrobně věnovala i francouzská média včetně stanice BFM či alsaského deníku L’Alsace. Týdeník Marianne kritizoval nejen Straufův příspěvek, ale také to, aby se myšlenka Velkoněmecka zlehčovala jen jako osobní názor jednoho z představitelů AfD.
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Stanice Deutschlandfunk v této souvislosti poukázala na to, že francouzský magazín Charlie Hebdo již v květnu varoval před tím, že v AfD se ozývají hlasy s nárokem na Alsasko a Lotrinsko.
Mládežnická organizace Generace Německo vznikla v loňském roce poté, co se její předchůdkyně Mladá alternativa (JD) sama rozpustila. Spolek JD fungoval značně nezávisle na AfD a vyvolával četné kontroverze. Mladé alternativě hrozil dokonce zákaz činnosti a AfD se od ní distancovala. Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, považoval JD za prokazatelně pravicově extremistickou. Stejně BfV označil i Alternativu pro Německo.