Vyburcovat k podpoře se snažili i jejich rivalové z ostatních stran, v čele s křesťanskými demokraty (CDU), kteří dosahují pouze 22procentní obliby. Proti AfD vyšel do ulic protestovat početný „pochod za demokracii“, který měl ve štítě zejména hesla „lepší život bez nacistů“.
Poslední mobilizace příznivců. AfD proti CDU a spol. I malým stranám jde o hodně
Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Nebojím se, že budu jako Bartoš. Mrázová o stavebním zákonu i svých kauzách
Senátoři na konci srpna vrátili Sněmovně novelu stavebního zákona ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO). Padala přitom slova o paskvilu a katastrofě. Kritický byl i senátor z klubu ANO...
Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřel požár nákladního auta
Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Po dvouapůlhodinové uzavírce policisté krátce autům otevřeli jeden pruh, nyní...
Poslední mobilizace příznivců. AfD proti CDU a spol. I malým stranám jde o hodně
Bezmála čtvrtmilionový Magdeburk, metropole německé spolkové země Sasko-Anhaltsko, zůstal až do poslední chvíle hlavním bitevním polem, kde se střetli volební soupeři. Svůj poslední mnohatisícový...
Putin jedná s americkou delegací. Trumpovi vzkázal poděkování
Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu zahájil jednání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. „Situace, kterou dnes budeme muset řešit, samozřejmě není jednoduchá,“ řekl...
Němci se dřív z dovolených vraceli s pocitem převahy. Teď vidí svůj úpadek
Němci se dříve z dovolené vraceli odpočatí a s pocitem, že v jejich vlasti funguje všechno lépe než v zahraničí. Německá média uvádí, že se tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v...
Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík
Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění.
Nedělní soud nad Německem: hněv východu a cesta k absolutní moci
Německo stojí na prahu politického zemětřesení, jaké nepamatuje od konce druhé světové války. Nedělní zemské volby v Sasku-Anhaltsku už dávno nejsou jen regionálním hlasováním o opravách silnic a...
Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli
Lidé, kteří v sobotu dorazili na leteckou přehlídku severně od Atén, museli přihlížet děsivé nehodě. Z nebe se znenadání zřítil stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti podle tamních médií zemřeli.
Polsko omezuje vojenskou závislost na USA. Zbraně chce vlastní i české
Polsko mění způsob, jakým buduje svou armádu. Místo dalšího spoléhání na dodávky ze Spojených států či jiných vzdálených zemí chce stále větší část zbraní a munice vyrábět doma nebo ve spolupráci se...
Pavel není můj prezident, prohlásila Konečná na protestu. Kritizovala i vládu
Na dvě stě lidí přišlo v sobotu odpoledne na Malostranské náměstí v Praze vyjádřit nespokojenost se stávajícím systémem. Demonstrovali proti prezidentu Petru Pavlovi, pokračující vládní militarizací...
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Neuvěřitelné setkání, vyzdvihoval ministr Dobrindt sudetoněmecký sjezd v Brně
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt na výročním setkání Svazu vyhnanců (BdV) označil brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) za neuvěřitelný. Setkání, které se letos poprvé...
Politický boj s AfD musíme vést lépe, řekl Merz. Promluvil i o útoku v Lipsku
Německý kancléř Friedrich Merz chce zlepšit politický boj proti straně Alternativa pro Německo (AfD). Řekl to den před nedělními zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku, které podle průzkumů vyhraje AfD s...