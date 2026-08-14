Takový příliv voličské přízně je přisuzován souběhu starostí, které drtí německé voliče. Počínaje vysokými cenami energií přes nezvládnutou imigraci a s tím související vysokou násilnou kriminalitou či nedostupností bydlení.
Kdo čekal, že v důležité předvolební debatě na stanici MDR tradiční strany představí své vize a budou tak úspěšně „populistům“ čelit, musel být zklamán. Devadesát diskusních minut se zvrhlo v přehlídku odsudků a osočování. Na dotazy diváků, kteří čekali recepty na své každodenní problémy, nepřišly od tradičních politiků žádné odpovědi.
Když přišel dotaz na děravé finance německých obcí, které zatěžuje selhávající sociální systém, od zemského premiéra Schulzeho přišla odpověď, že si na to politici „společně sednou“ až po volbách.