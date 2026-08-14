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Všichni proti AfD. Debata před německými volbami byla přehlídkou odsudků a osočování

Jiří Sládek
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Zleva poslanec Ulrich Siegmund ze strany AfD, která vévodí průzkumům. Premiér Saska-Anhaltska za CDU Sven Schulze. | foto: Profimedia.cz

Německo čeká za tři týdny hlasování, které je v mnoha ohledech přelomové. Ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vévodí průzkumům tvrdě pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD), která má s 42 procenty dokonce 20 bodů náskok před svými konkurenty, křesťanskými demokraty (CDU). Může se tak stát, že AfD bude poprvé vládnout některé ze 16 spolkových zemí.

Takový příliv voličské přízně je přisuzován souběhu starostí, které drtí německé voliče. Počínaje vysokými cenami energií přes nezvládnutou imigraci a s tím související vysokou násilnou kriminalitou či nedostupností bydlení.

Kdo čekal, že v důležité předvolební debatě na stanici MDR tradiční strany představí své vize a budou tak úspěšně „populistům“ čelit, musel být zklamán. Devadesát diskusních minut se zvrhlo v přehlídku odsudků a osočování. Na dotazy diváků, kteří čekali recepty na své každodenní problémy, nepřišly od tradičních politiků žádné odpovědi.

Když přišel dotaz na děravé finance německých obcí, které zatěžuje selhávající sociální systém, od zemského premiéra Schulzeho přišla odpověď, že si na to politici „společně sednou“ až po volbách.

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