Téměř polovina Němců vidí AfD ve vládě do deseti let, tvrdí průzkum

12:44 , aktualizováno 12:44

Téměř polovina Němců je přesvědčena, že pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) se v příštích deseti letech dostane do vlády na zemské nebo dokonce celoněmecké úrovni. Ukázal to průzkum institutu YouGov, který vznikl poté, co byl minulý týden ministerský předseda v některé ze spolkových zemí poprvé zvolen i hlasy AfD. Tento vývoj v Durynsku vyvolal v Německu politickou bouři.