Německá AfD je za zenitem, škodí jí spojení s radikály, říká politolog

„Zenitu této zčásti pravicově extremistické strany bylo dosaženo,“ je přesvědčen Funke, podle něhož k tomu výrazně přispěla i loňská napjatá situace v německém Chemnitzu (Saské Kamenici), kde se po vraždě pětatřicetiletého Němce, z níž jsou podezřelí dva přistěhovalci, uskutečnily rozsáhlé demonstrace. AfD přitom neváhala stát při nich bok po boku s radikály.



„Od roku 1949 nebyla v parlamentu žádná zvolená strana, která by se vědomě a otevřeně spolčila s pravicovými extremisty připravenými k násilnostem,“ poznamenal politolog Svobodné univerzity v Berlíně k demonstracím, na nichž se otevřeně hajlovalo.

„Hnědý rubikon byl překročen,“ řekl také zahraničním novinářům s odkazem na typickou barvu nacistů.

Postupný posun strany od populismu k extremismu, který se projevuje i výroky zlehčujícími zločiny nacistického režimu, podle Funkeho dobře vnímají i voliči, jejichž podpora klesla ze zhruba 16 až 17 procent na dnešních 13.

Němci mají podle politologa kvůli své historii ve velké většině oprávněný strach z pravicového radikalismu, který by mohl vyústit v násilí.

Řada občanů vnímá negativně také to, že Alternativu pro Německo prověřuje německá kontrarozvědka, která uvažuje o tom, že by ji začala sledovat jako celek.

V několika spolkových zemích už kontrarozvědka sleduje mládežnické organizace AfD a také její konkrétní politiky kvůli aktivitám, které by mohly být v rozporu se svobodným demokratickým řádem země. Jeho základní aspekt, tedy ochranu důstojnosti každého jednotlivce, přitom podle průzkumů podporuje 90 procent občanů.

Popularitě AfD, která by ve volbách do Evropského parlamentu mohla dostat kolem deseti procent hlasů, nepřispívá ani to, že se v posledních měsících objevilo hned několik případů jejího podezřelého financování. Týkají se i vrcholných představitelů strany.

Také proto je Funke přesvědčen, že AfD dosáhla svého vrcholu. I když na německé politické scéně bude zřejmě působit ještě léta, podle politologa nehrozí, že by jí dominovala, jak se někteří obávali.

Jak to vypadalo na jednom ze sjezdů AfD se můžete podívat zde: