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Mistr světa ve fotbale kandiduje na prezidenta za AfD, volá po přímé volbě

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Německý fotbalista Thomas Berthold (2. července 1994)

Německý fotbalista Thomas Berthold (2. července 1994) | foto: Profimedia.cz

Lídři strany AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla hovoří na tiskové konferenci...
„Všechno je možné.“ Heslo, s nímž Alternativa pro Německo (AfD) nyní v září...
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz a...
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz a...
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Alternativa pro Německo (AfD) vyšle do lednové prezidentské volby jako svého kandidáta bývalého fotbalistu a mistra světa z roku 1990 Thomase Bertholda. Oznámili to předsedové strany Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Kancléř Friedrich Merz navrhl minulé pondělí jako kandidátku na prezidentku bavorskou političku Ilse Aignerovou.

AfD je nejsilnější opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, strana se proti tomu brání u soudu. AfD uvedla, že jako konkurenta Aignerové do prezidentského klání vyšle bývalého fotbalistu Bertholda, který hrál mimo jiné za Eintracht Frankfurt, FC Bayern Mnichov či VfB Stuttgart. Působil také v klubech v Itálii a v Turecku.

V roce 1990 se v Římě stal se spoluhráči z německého národního týmu mistrem světa. Berthold mimo jiné za pandemie vystupoval proti přísným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2.

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„Fotbal spojuje napříč hranicemi a tábory. Právě to naše země nyní potřebuje,“ uvedl spolupředseda AfD Chrupalla. „Thomas Berthold je bezpartijní, nezávislý a je mužem jasných slov. Ví, co znamenají týmový duch, výkon a férovost,“ dodal.

Dvaašedesátiletý Berthold na stejné síti za nominaci poděkoval a zdůraznil, že vstupuje do klání jako nestranický kandidát. „Chci být spolkovým prezidentem všech občanů, ať už žijí kdekoli a volí kohokoli,“ uvedl. Zároveň uvedl, že by podle něj měl být prezident volen přímo.

Současným německým prezidentem je sociální demokrat Frank-Walter Steinmeier, jehož druhý mandát skončí v polovině března. Spolkové shromáždění, které v Německu prezidenta volí, se sejde 30. ledna.

Německo vyhlíží první prezidentku. Merz navrhl bavorskou političku Aignerovou

Kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Merz minulé pondělí uvedl, že nominuje na funkci hlavy státu 61letou předsedkyni bavorského zemského sněmu Aignerovou. Podpořila ji i její vlastní strana, bavorská Křesťansko-sociální unie, ale také koaliční sociální demokracie (SPD) a dokonce i opoziční Zelení.

Vzhledem k podpoře, kterou má, se právě ona zřejmě stane příští hlavou státu. Aignerová by v případě zvolení byla první ženou a první členkou bavorské CSU v nejvyšší ústavní funkci. Spolková republika měla dosud 12 prezidentů, všichni byli muži.

V Německu se na rozdíl od řady dalších evropských zemí prezident volí nepřímo, vybírá ho speciální grémium, takzvané Spolkové shromáždění. Jeho členy jsou poslanci Spolkového sněmu a stejný počet zástupců vyslaných 16 spolkovými zeměmi. Poslanců je nyní 630, příští německou hlavu státu tak bude mít právo volit 1260 lidí. Funkce německého prezidenta je spíše ceremoniální, jeho úřad má nicméně morální váhu.

Kromě AfD chce vlastního kandidáta na prezidenta navrhnout také další opoziční strana – radikálně levicová Levice. Její spolupředseda Luigi Pantisano uvedl, že hodlá najít nadstranickou osobnost. Žádné konkrétní jméno ale strana zatím neoznámila.

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