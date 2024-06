Noc dlouhých nožů zbavila Hitlera opozice. Uteklo od té doby už 90 let

Jen rok poté, co se Adolf Hitler stal říšským kancléřem, nechal zlikvidovat své poslední odpůrce ve vlastních řadách a definitivně si tak upevnil moc. Akce, od jejíhož počátku uplynulo dnes 90 let, vstoupila do dějin pod označením Noc dlouhých nožů. Pod záminkou likvidace údajného státního převratu bylo během tří dnů zavražděno několik desítek až stovek osob, jež byly Hitlerovi nepohodlné.