Sám sebe by poslal do plynu. Hitler měl nevyvinuté varle i penis, potvrzují experti

Autor:
  14:23
DNA nacistického vůdce Adolfa Hitlera naznačuje, že trpěl genetickou poruchou, která narušuje vývoj pohlavních orgánů. Tvrdí to nový dokument. Výzkum potvrzuje zvěsti, že Hitler neměl v pořádku varlata, a naznačuje, že možná měl i mikropenis. Zároveň ale analýza jeho DNA vylučuje teorii, kterou šířili i Rusové, že byl židovského původu.
Střežil svoje zdravotní tajemství?

Střežil svoje zdravotní tajemství? | foto: ČTK

Adolf Hitler (na snímku) se narodil 20. dubna 1889 v půl sedmé večer.
Adolf Hitler na liberecké radnici v prosinci 1938.
Adolf Hitler, Joachim von Ribbentrop, Erich Raeder
Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler hledí z okna Pražského hradu, v pozadí...
24 fotografií

Populární britská píseň na povzbuzení lidu během kruté války se rozhodně nedala označit za politicky korektní. Vysmívala se mužnosti nacistického vůdce a tím i Němcům. Protože kdo by šel umřít za někoho, kdo má jen jen „jednu kouli“?

Britský song byl vnímám jako produkt protinacistické propagandy, kdy z logických důvodů chce jedna strana konfliktu vykreslit tu druhou nejvíce ponižujícím způsobem. Po válce se ale začala objevovat tvrzení, že Hitler skutečně přišel o varle během první světové války.

A v roce 2015 se objevila studie vycházející ze zdravotní prohlídky, kterou Hitler musel absolvovat při nástupu do věznice v Landsbergu po nezdařeném mnichovském pivním puči v roce 1923. Podle ní měl jedno nesestouplé varle. A nyní nový dokument, jejž v sobotu zveřejní britská stanice Channel 4, přišel s údajně jasným důkazem, že nacistický vůdce skutečně nebyl tělesně zcela v pořádku.

Britská profesorka genetiky Turi Kingová na základě rozboru Hitlerovy údajné DNA tvrdí, že bývalý německý kancléř trpěl Kallmannovým syndromem neboli genetickou poruchou, která brání v běžném pubertálním rozvoji a dopadá i na vývin pohlavních orgánů. Kallmannův syndrom může vést právě k tomu, že jedno nebo obě varlata nesestoupí.

Hitlerovo varle. Nejpřísněji střežené tajemství třetí říše bylo v rozkroku

Genetická porucha též způsobuje, že Hitler měl nízkou hladinu testosteronu. A dokonce je šance jedna ku deseti, že měl mikropenis. Portál The Times podotýká, že podle některých příběhů byl během první světové války kvůli velikosti svých genitálií terčem posměchu.

Kingová poukazuje, že vůdce nacistů tak nesplňoval jejich drastické parametry správného, zdravého člověka. „Kdyby se podíval na své vlastní genetické výsledky, téměř jistě by se poslal do plynové komory,“ uvedla profesorka. Své poznatky chce publikovat i v odborném žurnálu.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Historik Alex J. Kay, který byl konzultantem pro dokument, se domnívá, že z výzkumu vyplývající slabý sexuální pud vysvětluje Hitlerův nezvykle nízký zájem o soukromé záležitosti a jeho naprostou oddanost politice. „Jiní vysoce postavení nacisté měli manželky, děti a dokonce mimomanželské aféry. Hitler je jediným člověkem z nacistického vedení, kdo to neměl.“

Hitler spáchal sebevraždu ve svém bunkru v Berlíně. Přikázal, aby jeho tělo spálili. Jeden americký voják ale vzal z pohovky, na které se zastřelil, kousek krví pokryté látky a přivezl ji do USA. Právě z tohoto pozůstatku výzkumníci vycházeli. Získané DNA porovnali se slinami od jednoho z Hitlerových příbuzných v Rakousku získanými před deseti lety.

Hitler nacvičoval gesta diktátora, fotky z tajné generálky měly navždy zmizet

Lavrov se mýlil, Hitler nebyl židovského původu

Podle výzkumníků jejich poznatky vyvrací starou teorii, že Hitler byl židovského původu, kterou využíval i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k ospravedlňování invaze na Ukrajinu s tím, že i Žid může být nacista a skutečnost, že ukrajinský prezident je židovského původu, nic neznamená.

Zároveň naznačují, že měl velmi vysokou pravděpodobnost rozvinutí autismu, schizofrenie a bipolární poruchy. Výzkumníci ale upozorňují, že z toho nelze činit rozsáhlé závěry, protože není jasné, jakým způsobem se u něj tyto poruchy projevovaly, pokud vůbec.

Byl Hitler Afričan? Pár faktů k tomu, zda měl židovského dědu

Badatelé varují, aby se jejich poznatky nepoužívali ke stigmatizaci lidí, kteří mají podobný genetický profil jako Hitler. Zdůrazňují, že na páchání nacistických zvěrstev se podílely tisíce lidí s jinou genetiku než on.

„Lidé vnímají DNA jako zázračný lék, který odpoví na všechny otázky. Často ji považují za deterministickou, což však není pravda. DNA je vždy jen částí skládačky, která určuje, kým člověk je,“ uvádí Kingová. „V genomu nelze vidět zlo.“

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  14:48

Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy

Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992

Zveřejněné e-maily Jeffreyho Epsteina odhalují jeho rozsáhlou síť zahraničních kontaktů a zprávy týkající se politických kroků prezidenta Donalda Trumpa. Podle zpráv Epstein nabízel Rusům klíč k...

13. listopadu 2025  14:44

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:39

Tři oříšky pro Popelku: Televize Čechy napínají, Němci už vědí, kdy pohádku uvidí

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček ve filmu Tři oříšky pro Popelku (1973)

Vánoce se blíží a jedním z jejich symbolů jsou i televizní pohádky. Asi nejsledovanější a nejoblíbenější je pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem. Která televize ji...

13. listopadu 2025  14:29

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

13. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  14:28

Sám sebe by poslal do plynu. Hitler měl nevyvinuté varle i penis, potvrzují experti

Střežil svoje zdravotní tajemství?

DNA nacistického vůdce Adolfa Hitlera naznačuje, že trpěl genetickou poruchou, která narušuje vývoj pohlavních orgánů. Tvrdí to nový dokument. Výzkum potvrzuje zvěsti, že Hitler neměl v pořádku...

13. listopadu 2025  14:23

V Dozimetru vypovídá Šurovský z DPP. Redla jsem neznal, uvedl

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  14:20

Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...

Od čtvrtečního poledne se může veřejnost rozloučit se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou. Rakev je až do pátku vystavená v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pohřeb v katedrále svatého Víta...

13. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  14:20

Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Ve středu se na Pražském hradě konala klíčová schůzka prezidenta Petra Pavla a kandidáta na premiéra Andreje Babiše (ANO). Žádný větší posun ovšem nepřinesla a stále není jasné, kdy by prezident mohl...

13. listopadu 2025  14:20

Italský list nevydal rozhovor s Lavrovem, obsahoval tolik lží, že by z něj nic nezbylo

Sergej Lavrov (30. září 2025)

Italský deník Corriere della Sera se ocitl pod palbou ruské diplomacie poté, co nezveřejnil text s odpověďmi ministra zahraničí Sergeje Lavrova na předem zaslané otázky. Redakce vysvětlila, že místo...

13. listopadu 2025  14:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Detektivové NCOZ zasahují v budovách ŘSD na Kačerově. (11. listopadu 2025)

Všech 14 lidí, které policie v úterý zadržela v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila 12 lidí a pět...

13. listopadu 2025  8:26,  aktualizováno  14:06

Předseda Sněmovny Okamura 17. listopadu nepřijde na Národní třídu

Tomio Okamura (SPD) po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a...

Předseda SPD a nově i Sněmovny Tomio Okamura se v pondělí 17. listopadu zúčastní piet u Hlávkovy koleje a v ruzyňských kasárnách. Návštěvu pražské Národní třídy neplánuje, řekla mluvčí SPD Lenka...

13. listopadu 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.