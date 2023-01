Jediná ruská letadlová loď není schopná pohybu. Zuří spor, kdo za to může

„Armáda a loďaři Ruské federace se na sebe snaží přenést odpovědnost za přivedení jediné ruské letadlové lodi do kritického stavu,“ napsala ukrajinská rozvědka. „Těžký letadlový křižník Admirál Kuzněcov je v rozkladu,“ uvádí.

Plavidlo se nyní nachází v 35. středisku pro opravy lodí v Murmansku. Ruská média na konci minulého roku uváděla, že Rusové loď přesunou ze suchého doku 20. prosince, přičemž operace bude trvat asi měsíc. O dva dny později na lodi vypukl menší požár.

Ten sice pracovníci doku uhasili, ale podle ukrajinské rozvědky Rusové od té doby v pracích prakticky nepostoupili. Při pokusu přesunout plavidlo ze suchého doku do jednoho z kotvišť loděnice se ukázalo, že Admiral Kuzněcov není schopen pohybovat se sám od sebe.

Rusové chtěli loď alespoň dostat do kotviště prostřednictvím remorkérů. Ukázalo se ovšem, že trup je v tak kritickém stavu, že by se loď pravděpodobně potopila nebo převrátila, pokud by s ní zkoušeli manipulovat.

Pracovníci doku zjistili, že kovové struktury pod třetí palubou jsou výrazně zkorodované. Nákladní prostory jsou plné špinavé vody, takže není možné prohlédnout plavidlo zevnitř.

Velitelství severní flotily uložilo loděnici pokutu 1,5 miliardy rublů (asi 480 milionů korun) za neschopnost dostát termínům a nesplnění kontraktu. Manažer loděnice pochybení odmítá a tvrdí, že vina padá na hlavu vojenských reprezentantů, kteří dohlíželi na průběh oprav plavidla.

Prokletá loď

Rusové Admirala Kuzněcova opravují od roku 2017, kdy se plavidlo vrátilo ze Středozemního moře, kde se zúčastnilo vojenských operací v Sýrii. Už tehdy zastarale vypadající letadlový křižník, který vypouštěl při plavbě kanálem La Manche černý dým, vyvolával ve světě posměšky.

Loď provází smůla dlouhodobě. V říjnu 2018 se v Murmansku potopil obří plovoucí dok právě v okamžiku, kdy z něj Admirál Kuzněcov vyplouval. Plavidlo zasáhl jeden ze dvou padajících jeřábů. O rok později jiskra při svářecích pracích vyvolala na křižníku požár.

V březnu 2021 úřady zadržely šéfa Loděnice 10 ve městě Poljarnyj v Murmanské oblasti Jevgenyja Zudina za krádež 45 milionů rublů určených na opravu lodi. Zudin podle vyšetřovatelů vykázal více hodin práce za čistění palivových nádrží než byl skutečný stav.

Konec oprav Admirala Kuzněcova Rusové původně plánovali na rok 2022, později jej posunuli na rok 2024 s tím, že zároveň dojde k vylepšení bojových schopností. Podle ukrajinské rozvědky ale nyní není jisté, kdy bude loď znovu fungovat.