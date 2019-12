Na jediné ruské letadlové lodi vypukl požár, šest lidí je zraněno

„Požár podle předběžných údajů vypukl v prvním úseku strojovny, z horní paluby stoupá hustý černý dým,“ řekl TASS nejmenovaný zdroj z místa požáru. Záchranáři a hasiči podle něj z lodi dostali osm pracovníků. Požár asi vypukl během sváření.



Loď začali opravovat poté, co se v únoru 2017 vrátila ze Středozemního moře, kde se zúčastnila vojenských operací v Sýrii.

U syrských břehů zanechal Admirál Kuzněcov podle expertů spíše rozpačitý dojem. Loď budila posměch oblaky hustého černého kouře z komína, jež naznačovaly problémy s pohonem. A kritika zazněla poté, co při přistávacím manévru havarovala dvě letadla. Námořnictvo později oznámilo, že vynaloží desítky miliard rublů na modernizaci.

Smůla ruskou letadlovou loď provází dlouhodobě - loni v říjnu se v Murmansku potopil obří plovoucí dok právě v okamžiku, kdy z něj Admirál Kuzněcov vyplouval. Plavidlo zasáhl jeden ze dvou padajících jeřábů.

Interfax před dvěma dny napsal, že oprava lodních turbín bude muset být rozsáhlejší, než se plánovalo. Nemělo by to však ovlivnit termín dokončení oprav v roce 2022, kdy se má Admirál Kuzněcov vrátit do služby.

Jediná ruská letadlová loď byla známá pod pěti názvy: projektovala se s označením Sovětský svaz, v roce 1987 byla spuštěna na vodu jako Riga, dostavovala se pod názvem Leonid Brežněv, zkoušky absolvovala jako Tbilisi a v roce 1990 byla konečně pojmenována po sovětském admirálovi Kuzněcovovi.