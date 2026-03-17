V Abú Zabí zemřel civilista. Zabily ho úlomky íránské balistické střely

  8:42
Při dopadu úlomků zneškodněné íránské balistické střely v úterý zahynul v Abú Zabí civilista s pákistánským občanstvím. Íránským úderům v úterý ráno čelila protivzdušná obrana také v Kataru a Saúdské Arábii. Teherán v odvetě za izraelské a americké údery třetím týdnem útočí na státy Perského zálivu, kde se nacházejí vojenské objekty USA.
V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po sestřelení dronu protivzdušnou obranou. (14. března 2026) | foto: Reuters

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...
Z ropného zařízení ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech šlehají plameny...
Íránský prezidentský kandidát Mohammad Kalíbaf (25. června 2024)
V centrální části Izraele vypukl požár obytného domu po íránském raketovém...
Oběť úterního incidentu, který se stal v části Baní Jás na okraji města Abú Zabí, zvýšila počet mrtvých ve Spojených arabských emirátech v důsledku války na osm, a to šest civilistů a dva vojáky, píše agentura AFP. Vojáci nicméně nezahynuli v boji, ale při nehodě helikoptéry.

Cílem íránského dronového úderu v úterý byla i zóna ropného průmyslu v přístavu Fudžajra, kde poté opět vypukl požár. Místo bylo zasaženo již v pondělí a provoz tam byl pozastaven.

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Předseda íránského parlamentu Mohammad Kalíbaf v úterý podle agentury Reuters uvedl, že bezpečnost a řád na Blízkém východě nastolí tamní muslimské země, avšak nikoli na základě amerických plánů.

Írán v uplynulých dnech opakovaně varoval země Perského zálivu před údery a vyzýval k evakuacím různých oblastí na území těchto států s tím, že americká vojenská přítomnost z těchto oblastí činí legitimní cíle.

KOMENTÁŘ: Trauma z války v Íránu promění Perský záliv. Ekonomicky i vojensky

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí uvedl, že některé sousední země, ve kterých působí americké jednotky a které umožňují údery na Írán, aktivně přispívají k zabíjení íránských civilistů.

Íránská exilová organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech v pondělí uvedla, že počet civilních obětí izraelsko–amerických útoků v Íránu je 1351, včetně nejméně 207 dětí.

Vedle dubajského letiště dopadl dron, zasáhl palivovou nádrž

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Dva školáci přišli o prsty, při práci na zahradě je zranily elektrické nůžky

O uplynulém víkendu vyjížděli zdravotní záchranáři asi ke dvaceti zraněním na...

Hned dvě rodiny z Moravskoslezského kraje utrpěly o víkendu šok kvůli zraněním dětí. Dva chlapci mladšího školního věku se podle záchranářů vážně zranili při manipulaci s elektrickými zahradními...

Při údajném pákistánském útoku na nemocnici v Kábulu zemřelo 408 lidí

Pákistán udeřil na nemocnici v Kábulu, 400 lidí zemřelo, tvrdí Tálibán

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu podle afghánského ministerstva vnitra ovládaného Tálibánem zemřelo 408 lidí a nejméně 265 dalších utrpělo zranění, zatímco...

ANALÝZA: Írán zostřil hru, otevřel druhou frontu v Hormuzu. A úspěšně

Tanker s LPG kotví v ománském přístavu Shinas, zatímco provoz v Hormuzském...

Po dvou týdnech mohou být obě strany íránské války spokojené, protože svorně vyhrávají. Je to proto, že každá vede úplně jinou válku.

V Abú Zabí zemřel civilista. Zabily ho úlomky íránské balistické střely

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...

Při dopadu úlomků zneškodněné íránské balistické střely v úterý zahynul v Abú Zabí civilista s pákistánským občanstvím. Íránským úderům v úterý ráno čelila protivzdušná obrana také v Kataru a Saúdské...

17. března 2026  8:42

Antistresová hračka i tepelná izolace: 7 nečekaných využití bublinkové fólie

Bublinková fólie je na ochranu rostlin také vhodná: dobře izoluje a je světlá,

Popadne vás také touha praskat vzduchové polštářky, jakmile se vám do rukou dostane bublinková fólie? Než se tohoto vděčného obalového materiálu zbavíte, můžete se inspirovat 7 tipy, jak bublinkovou...

Demokraté, podplacení? Názor na spolek Milion chvilek rozděluje, zjistil průzkum

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V hodnocení akcí spolku Milion chvilek pro demokracii je česká společnost rozdělená. Voliči vládních stran si myslí, že účastníci akcí Milionu chvilek jsou podplaceni nebo jinak manipulováni. Naopak...

USA a Izrael zaútočily na Írán bez varování spojenců, řekl Costa. Mluvil i o Orbánovi

Předseda Evropské rady António Costa na schůzi Evropské a Africké unie (24....

Spojené státy a Izrael se rozhodly zahájit útoky proti Íránu, aniž by o tom informovaly své spojence. Pro EU to přitom znamená vážné riziko pro její bezpečnost, zejména ekonomickou bezpečnost,...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

Budu mít tu čest získat Kubu, věří Trump. Mluvil o osvobození, více neupřesnil

Donald Trump (15. března 2026)

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že věří, že bude mít tu čest získat Kubu. Šéf Bílého domu své prohlášení dále neupřesnil. Před novináři hovořil také o osvobození ostrova. Trump v...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Rybář Václav Kučera jezdí na Nechranice pravidelně. Podle něj dělají největší...

Útoky na rybářskou stráž nabývají na brutalitě a kontroly se mění v nebezpečné incidenty. Okresní soud v Chomutově nedávno řešil dva případy. V prvním agresor strážce zmlátil dřevěným klackem,...

Chytré prase Merlin je hvězdou Instagramu. Umí totiž odpovídat na otázky

Prase s 1,1 milionu sledujících na Instagramu získalo zápis do Guinnessovy...

Když si pořizovala malé prasátko, chtěla jen domácího mazlíčka. Ani ve snu si nepředstavovala, že by její Merlin mohl být hvězdou internetu. Čtyřletý vepřík z Kalifornie baví miliony lidí a díky své...

