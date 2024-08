Ruce pryč od našich hitů! ABBA nechce, aby Trump používal v kampani její písně

„ABBA nedávno zjistila, že její hudba a videa byla neoprávněně použita na Trumpově akci,“ sdělila AP skupina, která dala vzniknout hitům Waterloo, The Winner Takes It All či Money, Money, Money. Upřesnila, že se o věci dozvěděla prostřednictvím videí z Trumpových předvolebních akcí, která kolují na internetu.

„V důsledku toho ABBA a její zástupce neprodleně požádali o odstranění a smazání takového obsahu. Žádnou žádost jsme neobdrželi, proto nebylo uděleno žádné povolení ani licence,“ uvedla podle agentury AP skupina.

Mluvčí Trumpová týmu uvedl, že kampaň příslušnou licenci má. „Kampaň měla licenci k přehrávání hudby od ABBA na základě naší dohody s (agenturami) BMI a ASCAP,“ řekl mluvčí agentuře AP.

Kampaně podle agentury nepotřebují výslovné svolení umělce k přehrávání jeho písní na shromážděních, pokud politická organizace nebo místo konání shromáždění získaly takzvanou obecnou licenci od organizací ASCAP a BMI, které vybírají licenční poplatky ve prospěch hudebních skladatelů a vlastníků autorských práv.

ABBA se připojila k dlouhému seznamu interpretů, kteří nechtějí, aby Trump používal jejich písně. Před volbami v roce 2020 se takto vyjádřili například Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. a Guns N’ Roses.

Letos zpěvačka Céline Dion požádala Trumpovu kampaň, aby přestala používat píseň „My Heart Will Go On“, a Beyoncé Trumpovi zakázala použít píseň „Freedom“ v předvolebním spotu. V roce 2016 také Adele požádala Trumpa, aby přestal na svých shromážděních přehrávat její písně.