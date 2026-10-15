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A už zase hoří. Ukrajinci udeřili na rafinerii v Rjazani, zničili i bombardéry

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  10:13aktualizováno  10:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
21 fotografií
Ukrajinské drony v noci zasáhly rafinerii v Rjazaňské oblasti jihovýchodně od Moskvy, napsal tamní gubernátor Pavel Malkov. V zařízení propukl požár. Útok také poškodil skladiště a vozidla jiného podniku v oblasti. Podle předběžných informací nebyl nikdo zraněn. Několik škol a školek však z bezpečnostních důvodů zrušilo výuku. Ukrajina také zaútočila na vojenské letiště Borisoglebsk v ruské Voroněžské oblasti a zničila šest bombardérů Su-34M, uvedlo její námořnictvo.

Námořnictvo uvedlo, že útočilo raketovým komplexem Neptun. „Zničeno bylo také technické vybavení sloužící k zabezpečení letového provozu. Na letišti byly zaznamenány opakované výbuchy a požár,“ uvedlo.

Bojové letouny Su-34M jsou podle něj schopny nést současně několik leteckých bomb, střely různého typu a představují jeden z důležitých prostředků ruského letectva pro údery řízenými leteckými pumami v blízkosti frontové linie.

„Zničení nepřátelských letounů Su-34M podstatně oslabuje letecký potenciál nepřítele a snižuje intenzitu nasazení taktického letectva na příslušných úsecích fronty,“ uvedlo námořnictvo. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.

Útok na rafinerii v Rjazani se odehrál po několikadenní ukrajinské „přestávce“. Kyjev už dříve uvedl, že útoky na ruskou ropnou infrastrukturu přerušil od neděle, kdy americký prezident Donald Trump na sociálních sítích jednostranně oznámil, že Rusko i Ukrajina souhlasily s energetickým příměřím.

Moskva však na energetické cíle útočila dál. Například v noci na středu poškodila tři desítky ukrajinských energetických zařízení. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak ve středu novinářům řekl, že Ukrajina ten den zaútočila na dvě rafinerie. Poradce ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn jeho slova vzápětí označil za lež.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník Financial Times, který byl zveřejněn ve čtvrtek ráno, uvedl, že Kyjev útoky na ruské energetické cíle obnoví. Skutečnost, že Kreml příměří nedodržoval, již dříve označil za okázalý projev toho, že Rusko Spojené státy nerespektuje.

Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinerie. USA podle něj přestaly varovat před raketami

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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