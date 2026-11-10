„První slova hrdinného policisty Artura Morańského poté, co získal vědomí, byla: ‚A Kuba žije?‘ Ptal se na Jakuba Kulika, druhého hrdinu. Chvíle, jako jsou tyto, navrací víru v lidstvo,“ napsal polský premiér Donald Tusk na síti X. Otázka mladého hrdiny okamžitě dojala celou zemi.
Morański strávil dvanáct hodin na operačním sále, kde lékaři bojovali o jeho život. Po zásahu do hrudi a paže byl ve velmi vážném stavu a dva dny byl v kómatu. Přesto ho po probuzení nezajímalo vlastní zdraví, ale stav jeho parťáka.
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Oba se v sobotu v centru Krakova jako první postavili střelci Michalovi O. poté, co ze svého vozu začal střílet na kolemjdoucí. Dostihli ho na křižovatce, když narazil do auta před sebou. „Neváhali ani na okamžik a vyběhli z auta, plně si vědomi nebezpečí. Útočník rovněž opouští svůj vůz a hned začíná střílet,“ popsala situaci Gazeta Wyborcza.
Hrdiny se Kulik s Morańským stali poté, co záběry z nebezpečných chvil obletěly sociální sítě. Poté, co zasáhli útočníka, Kulik vstal a v bolestech došel až k teroristovi, ještě několikrát na něj vystřelil a až do konce na něj mířil zbraní. Mezitím si ještě začal ošetřovat vlastní zranění.
I dva lékaři nasadili vlastní život
Příběh už má navíc pokračování. Přestože leží v různých nemocnicích, personál pro oba policisty domluvil videohovor, v němž se mohli poprvé pozdravit a vzájemně se povzbudit, píše polský portál Super Express. Zraněným policistům přitom pomohl i fakt, že nedaleko krakovského náměstí právě obědvali dva lékaři.
Také chirurgové Mateusz Wierdak a Michal Pędziwiatr nasadili vlastní život, aby zachránili jiné. Zatímco Wierdak začal okamžitě ošetřovat krvácejícího Kulika, jeho kolega pak pomáhal ostatním raněným. Za hrdiny se však nepovažují a pozornost vracejí k oběma členům policejní hlídky.
Podle policejního prezidenta Marka Boroně pracují na komisařství v Krakově. U policie jsou necelé dva roky. Kulik se k ní dostal z armády, kde tři roky sloužil v 18. praporu 6. výsadkové brigády. „Jakub byl parašutista, a ti musí mít v sobě odvahu,“ řekla mluvčí brigády Magdalena Trzebińská-Gawinová s tím, že Kulik je také dobrovolným hasičem.
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„Všichni jsme hluboce dojati obětavostí a hrdinstvím těchto policistů. Pravděpodobně zachránili mnoho životů, přičemž sami podstoupili velké riziko. Jsou to naši hrdinové,“ řekl už v sobotu večer Tusk. Prezident Karol Nawrocki pak čtyřiadvacetiletému Kulikovi a o tři roky staršímu Morańskému udělil Řád znovuzrozeného Polska (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski).
Při útoku čtyřiadvacetiletého Michala O. na hlavním krakovském náměstí zemřelo šest lidí, z toho čtyři Poláci, jeden Brit a jedna Rakušanka. Ještě předtím atentátník zabil své rodiče a sestru. Poté, co jej Kulik s Morańským zastavili, zemřel v nemocnici.
Artur Morański (vlevo) a Jakub Kulik: