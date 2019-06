Padesát let uplynulo od prvních spontánních protestů gayů a leseb v americkém New Yorku. Na konci června roku 1969 tu proběhla první vlna tzv. Stonewallských nepokojů, násilných demonstrací, které se v průběhu několika let přehouply v pravidelné Gay Pride neboli pochody hrdosti. Tehdy šlo o celosvětově první veřejné vystoupení gayů a leseb v boji za jejich rovnoprávnost.

