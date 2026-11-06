Japonští vědci vyvinuli nohy s 3D tištěnými svaly. Robotům zajistí přirozený pohyb

Nová inovace řeší problém, kvůli kterému se humanoidní roboti pohybují mechanicky. Japonský tým k tomu využil speciální pružný plast vytištěný do mřížkové struktury. Změnou hustoty mřížky a tloušťky vláken dokáže 3D tiskárna vytvořit kus, který na jednom konci funguje jako měkký sval a na druhém přechází v pevnou šlachu.
Umělé vazy spojují kyčel, koleno i kotník bez použití klasických ložisek. Pohyb obstarávají motory a kladky v pánvi robota, odkud vedou lanka ke svalovým strukturám. Plastová mřížka se sama nestahuje, ale deformuje se tahem lanek.Toto uspořádání vědcům umožňuje řešit koordinaci pohybu bez nutnosti zvládnout složitou rovnováhu.
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Výroba jedné svalové struktury trvá 20 až 40 hodin. Výzkum pod vedením Shunnosukeho Jošimury, Kenta Kawaharazuky a Keie Okady, publikovaný v časopise Advanced Intelligent Systems, tak zkoumá, jak může pohyb robotů vycházet přímo z konstrukce jejich těla.