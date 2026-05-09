Tenkrát v 18. století se samozřejmě necestovalo jako dneska, kdy si každý létá do Dubaje, jak se mu zamane, a stát ho ještě doveze zpátky, když se tam něco semele. Většina lidí strávila život v okruhu několika (desítek) kilometrů a o moc lépe na tom nebyly ani americké elity. Samozřejmě vyskytovali se světoběžníci jako Benjamin Franklin, ale třeba takový George Washington vytáhl paty ze zárodku dnešních USA všehovšudy… jednou.
Bylo to v roce 1751, kdy mu bylo devatenáct. Se svým nevlastním bratrem se tehdy vypravil do Karibiku, na zámožný Barbados. O čtrnáct let starší Lawrence totiž trpěl tuberkulózou a soudilo se, že zima v tropech mu prospěje. Jeho manželka plout nechtěla, aby nepřišla o další dítě, mladý George však souhlasil.
Je docela možné, že nebýt tohoto emocionálního vůdce Jihu, vůbec by nedošlo k americké občanské válce.