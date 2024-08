Drony nad nimi bzučely neustále. Novináři popsali, jak navštívili bojovou linii

Vedoucí zahraniční redakce Zrno s Žídkem přicestovali na bojovou linii v noci. Jindy to ostatně kvůli bezpečnosti ani není možné. Po několika kilometrech vypnuli vojáci světla auta a dál se jelo potmě.

Ve válce podle Zrna platí, že čím jste hlouběji, tím víc jste v bezpečí. Proto se velitelství u Torecku nachází schované pod zemí a kulatinou. Odtud se ale novináři museli přesunout už pešky a s modrou páskou na paži do zákopů, které se nachází 250 metrů od ruských pozic.

Po cestě nad nimi neustále bzučely drony. „Pokud letí dron dál, je to v pořádku. Pokud se nad vámi takzvaně zavěsí, máte problém,“ vysvětlil Zrno. Bezpilotní letoun totiž může navést minometnou palbu. Pak nezbývá než se schovat do krytu nebo utíkat do zalesněného prostoru.

V prvním zákopu mají vojáci i router, takže ve volném čase nejčastěji volají s manželkami. Elektřinu vyrábí generátor a jídlo si Ukrajinci vaří na plynovém vařiči. „Čtyři hodiny odpočíváte, čtyři hodiny pracujete a čtyři hodiny jste na pozici a sledujete nepřítele,“ popsal Zrno život v zákopech. Druhý, rozsáhlejší zákop není tak dobře vybavený.

„Není to tady nic pro lidi, kteří jsou příliš vysocí, a ani pro ty, kteří jsou příliš širocí,“ poznamenal Zrno, který se v krytu i na několik hodin prospal. Jeho kameraman dal přednost raději trubce.

„Dalo by se říct, že 99 procent energie, kterou vojáci vynakládají, nevěnují boji, ale na udržení pozice v chodu – munici, pohonné hmoty do generátorů, potraviny a jídlo musí nejdříve přivézt a vše odtahat na zádech,“ zdůraznil reportér. Zásobování probíhá za neustálého ohrožení drony. „I to ukazuje, jak moc je fronta zamrzlá a jak je tam nemožné dojít k jakékoli změně nebo průlomu,“ myslí si Zrno.

V případě ostřelovaní mohou vojáci vlézt do vyhloubené „nory“ anebo do trubky. V přítomnosti novinářů k němu ale nedošlo. Byly ale slyšet nedaleké výbuchy a svištění. Velitele však od pití kávy nevyrušily. Podle zvuku už totiž vojáci poznají, co nad nimi právě letí.

Když se jim chce na záchod, „musí bleskově vyběhnout a co nejdřív se vrátit zpátky“, řekl Zrno, který si to na vlastní kůži zkusil. Vojáci většinou tráví šest dnů na pozicích a dva dny v zázemí. Velitelé ale tvrdí, že by potřebovali volna víc, tedy o čtyři dny méně v zákopech. Přesun z nich s sebou ale nese nebezpečí zásahu.

„Vojáci nasazení v první linii dříve zastávali manuální profese. Kdo má vzdělání či kontakty, tomu se většinou podaří odtud dostat,“ vysvětlil novinář, kdo v první linii bojuje.

Většina osazenstva navštívených zákopů byla podle Zrna mobilizována před rokem, pěti měsíci, nebo kratší dobou. Jsou odhodláni tam zůstat, berou to jako povinnost, protože není, kdo by je zastoupil, uvedl Zrno.

„Rusové ale mají více dronů, více dělostřelecké munice a především mají víc mužů. A to je to, co v boji nakonec rozhodne,“ shrnul Zrno situaci na frontě. Podle něj ale už Ukrajincům nechybí tolik munice jako v únoru, kdy zákopy novináři CNN Prima NEWS navštívili naposledy.