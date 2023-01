Svět se nějak rozpadá. Historie, která měla po roce 1989 skončit, se vrací

Jediná dobrá věc na roku 2022 je, že i když to bylo příšerné, mohlo to být ještě horší. Například stačilo, aby Rusku vyšel jeho plán a bleskovým úderem obsadilo během tří dnů Kyjev. Mělo by to dvojí následek. Ten první by byl špatný. Evropa by zalézala pod postel a Putinova armáda by vypadala stejně nezastavitelná jako Hitlerův wehrmacht ještě v říjnu 1941.

Silný Západ, to byl šok roku 2022 pro Moskvu i Peking. To ale neznamená, že po tomhle drsném budíčku nemůže mít recidivy aktivististické hlouposti.