200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

Izraelská armáda oznámila, že sobotní útoky na Írán byly největším leteckým útokem v její historii. Přibližně 200 bojových letounů útočilo na 500 cílů, informovala podle agentury AFP.

Pilot izraelského letectva jde ke své stíhačce F-16 severně od izraelského města Ejlat. (24. října 2021) | foto: JACK GUEZ / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Od časných ranních hodin provedlo přibližně 200 bojových letounů masivní úder proti raketovým a obranným systémům íránského teroristického režimu v západním a středním Íránu,“ uvedla armáda. A sobotní útoky na Írán označila za největší úder v historii izraelského letectva.

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlé letecké operace proti Íránu, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.

Íránská armáda následně v odvetě vyslala balistické rakety a drony na Izrael a několik zemí Perského zálivu, kde podle šéfa diplomacie Abbáse Arakčího jen v sebeobraně útočila na americké základny.

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelci se shromažďují v podzemním krytu v Tel Avivu poté, co Írán na zemi vyslal balistické rakety. (28. února 2026)
Dnešní americké a izraelské útoky si vyžádaly nejméně 201 obětí a 747 zraněných, informovala íránská média s odvoláním na místní Červený půlměsíc.

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

