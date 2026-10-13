Na příkladu jednoho konkrétního města ukázal, že současná válka si vyžádala patnáctkrát více obětí než předchozí dekády krvavých konfliktů v Čečně a Afghánistánu dohromady.
Chramov podrobně prozkoumal památník v ruském městě Arzamas v Nižněnovgordské oblasti, který byl původně vztyčen na počest rodáků padlých v Afghánistánu a během čečenských válek. Až do začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu byla bilance tohoto památníku ve stotisícové obci relativně malá.
Jednoduchá matematika ukazuje tvrdý výsledek. Současné tažení na Ukrajinu zlikvidovalo v tomto regionu patnáctkrát více mužů než obě čečenské války a sovětská okupace Afghánistánu dohromady.
Podle Chramova nejde o ojedinělý úkaz, ale o systémový jev, který nazývá nekropolitikou – což v jeho pojetí je politika orientovaná na kult smrti a neustálé rozšiřování pohřebišť. Současný režim podle něj staví svou legitimitu na neustálém budování nových památníků a oslavě padlých, čímž se snaží zakrýt fakt, že společnost uvrhl do bezvýchodné situace.
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10:1. Odhad ruských ztrát podle NATO je tvrdší než podle Kyjeva
Publicista v této souvislosti nabízí i překvapivé srovnání s divokými 90. lety. Tehdejší éra byla sice v Rusku vnímána jako chaotická a ekonomicky devastující, z demografického hlediska a zachování lidských životů však i tehdejší Jelcinovo Rusko fungovalo racionálněji než současný Putinův aparát, který posílá na smrt celé generace ruských mužů z provincií.
Případ z Arzamasu ilustruje širší trend, na který dlouhodobě upozorňují nezávislí demografové a analytici. Ruské regionální památníky a hřbitovy se stávají nejspolehlivějším zdrojem informací o skutečných ztrátách ruské armády, které Moskva oficiálně úpěnlivě tají.
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Zatímco velká centra jako Moskva nebo Petrohrad jsou od masových odvodů relativně ušetřena, chudší ruské regiony a provincie platí za válku tu nejvyšší daň. Ztráta stovek mladých a práceschopných mužů v menších městech, jako je Arzamas, znamená pro tyto oblasti hlubokou demografickou i ekonomickou ránu, ze které se budou vzpamatovávat desítky let.
Celkový počet zabitých a zraněných ruských vojáků od února 2022, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu s cílem mimo jiné Kyjev, se odhaduje v rozmezí od jednoho a čtvrt milionu do dvou milionů mrtvých a zraněných.