Před útokem nikdo z nás neměl terapeuta. To je pryč, říká hasič z 11. září

Proč jste se rozhodl být hasičem?

Můj otec byl hasičem. Ve sborech je hodně tradice, často to bývají otcové a jejich synové, teď i dcery. I oba mí synovci jsou hasiči. Takže se to táhne celou rodinou. Když jsem byl na vysoké a studoval jsem na policajta, otec se mě zeptal, proč si neuděláš zkoušku na hasiče. A já si ji udělal. V roce 1978 jsem nastoupil a o 35,5 roku později šel do důchodu.

Kdybyste měl jmenovat jeden nejintenzivnější zážitek ze služby, bylo by to 11. září?

Ano, samozřejmě. 11. září bude vždy něco, na co lidi čas od času myslí. Do té doby bylo také hodně zážitků - vzrušující zážitky, smutné zážitky. Ale stejně se vždy vrátím k 11. září a k tomu, co následovalo.