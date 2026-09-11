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Prchal jsem, aniž bych věděl před čím. Redaktor vzpomíná, jak ho evakuovali z Pentagonu

Milan Vodička
  14:34

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Útok na Pentagon, 11. září 2001 | foto: Profimedia.cz

Už jsem si zvykl na to, že jsem taková atrakce. Byl jsem v Pentagonu. Samozřejmě 11. září 2001 a přesně v době, kdy do něj narazilo letadlo. Jeden známý mi později řekl: „Můžeš si napsat do životopisu, že jsi přežil teroristický útok na Pentagon.“ Zarazilo mě to. Do té doby mě vůbec nenapadlo, že by se to týkalo osobně i mne, popisuje redaktor MF DNES, jak zažil nejznámější teroristický útok na vlastní kůži.

Ale když mě představovali Lauře Bushové, tehdy první dámě Ameriky, i jí řekli, že jsem „Pentagon Survivor“.

Kdyby věděli, že jsem se jím stal vlastně z lenosti... Prchal jsem z Pentagonu, aniž jsem věděl, před čím. Z lidí před očima byly najednou jen šmouhy. Ne že bych to dnes prožíval nebo si to přehrával před spaním, ale všechno si pamatuju do posledního detailu.

Ještě jsem napsal kolegovi do redakce esemesku, že později k tomu hořícímu mrakodrapu něco napíšu, ale teď nemám čas, protože jdu do Pentagonu.

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